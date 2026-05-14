Ochelarii inteligenți de la Meta, criticați că „invadează intimitatea”, se vând mai bine ca niciodată

Noua generație de ochelari inteligenți de la Meta stârnește tot mai multe îngrijorări legate de confidențialitate. Cu toate astea, oamenii continuă să-i cumpere, unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume pregătindu-se să vândă milioane de perechi în următorii ani, transmite BBC.

Femeile care ies de la plajă, intră într-un magazin sau pur și simplu stau afară sunt acum abordate de bărbați care poartă de obicei ochelarii Ray-Ban de la Meta, ochelarii „inteligenți” sau „cu AI” ai companiei, adesea cu scopul de a filma reacțiile femeilor la întrebări banale sau replici de agățat, fără ca acestea să știe sau să-și dea acordul.

Femeile află despre existența videoclipurilor cu ele abia după ce acestea devin virale și, adesea, sunt obiectul abuzurilor online. Ele au puține căi legale de recurs, deoarece fotografierea în public este considerată, în general, legală.

Cei mai populari ochelari smart de pe piață

Ochelarii Meta sunt în prezent cei mai populari de pe piață, estimându-se că reprezintă peste 80% din totalul vânzărilor de ochelari cu AI sau inteligenți. Meta, care operează Facebook, a fost primul jucător important din domeniul tehnologiei care a lansat un astfel de produs în ultimii ani.

Realizate în parteneriat cu EssilorLuxottica și oferind aspectul clasic al ochelarilor Ray-Ban, ochelarii sunt dotați cu o cameră aproape invizibilă în rame, difuzoare mici în brațe și lentile care pot afișa anumite informații purtătorului. Oamenii pot începe să înregistreze sau să facă o fotografie printr-o simplă atingere a ramelor.

Camera din ochelarii Meta poate fi atât de discretă încât chiar și purtătorii lor pot fi luați prin surprindere: de ce, când înregistrează și unde sunt trimise aceste înregistrări.

Unde ajung datele colectate

Au apărut și acuzații legate de modul în care sunt gestionate datele colectate. După ce agajați din Kenya implicați în procesarea conținutului pentru antrenarea sistemelor AI au spus că li s-a cerut să vizioneze conținut sensibil, cum ar fi scene sexuale și utilizarea băii, persoane care dețin ochelarii au intentat două procese.

Într-unul, oamenii au spus că nu aveau nicio idee că au fost realizate astfel de videoclipuri. În celălalt, au spus că nu știau că videoclipurile lor erau distribuite de companie pentru revizuire.

Compania a transmis anterior că utilizatorii sunt informați, prin termenii și condițiile de utilizare, despre posibilitatea ca unele date să fie analizate de operatori umani, în termenii și condițiile sale de utilizare.

Cu toate acestea, vânzările continuă să crească. Numai într-o singură zi au fost vândute șapte milioane de perechi, iar numărul acestora este în creștere, potrivit companiei.

„Sunt unele dintre produsele electronice de larg consum cu cea mai rapidă creștere din istorie”, s-a lăudat Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, la începutul acestui an.

Tracy Clayton, purtător de cuvânt al Meta, a declarat pentru BBC că oamenii ar trebui să se comporte responsabil cu orice tehnologie.

„Avem echipe dedicate limitării și combaterii utilizării abuzive, dar, la fel ca în cazul oricărei tehnologii, responsabilitatea revine în ultimă instanță fiecărei persoane în parte, care trebuie să se abțină de la exploatarea activă a acesteia”, a transmis acesta.

Fiecare gigant cu ochelarii săi

În prezent, alți giganți din domeniul tehnologiei intenționează să se implice în ceea ce ar putea deveni noua categorie de produse mult așteptată a industriei tehnologice.

Apple dezvoltă propria versiune de ochelari inteligenți, care ar putea fi lansată anul viitor. Snap a declarat că va lansa o nouă versiune a ochelarilor săi inteligenți, numită Specs, în acest an.

Și Google este pregătit să încerce din nou cu ochelari inteligenți, la mai bine de un deceniu după notoriul eșec al Google Glass, pe care compania i-a retras de la vânzare în decurs de doi ani de la lansare, deoarece gadgetul scump a fost criticat din cauza preocupărilor legate de confidențialitate.

Se așteaptă ca toate să ofere o combinație de inteligență artificială și tehnologie de realitate augmentată (AR), așa cum fac ochelarii Meta, care de obicei necesită o cameră.