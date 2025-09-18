Noul pariu al Meta: Ochelari cu ecran integrat, „dopați” cu Inteligență Artificială – VIDEO

Meta, compania care include Facebook și Instagram, a prezentat miercuri o pereche de ochelari smart, cu ecran integrat în lentile și funcții AI extinse, continuând pariul său pe fuziunea dintre lumea reală și cea virtuală, care încă îi generează pierderi financiare considerabile, transmite France Presse.

Șeful grupului, Mark Zuckerberg, consideră de mult timp că ochelarii dotați cu inteligență artificială (IA) vor înlocui într-o zi smartphone-ul.

Pentru a ilustra acest lucru, el a inaugurat miercuri conferința anuală Meta Connect din Menlo Park (California) filmându-și intrarea cu noii „Meta Ray-Ban Display”, cu un ecran integrat în lentila dreaptă, capabil să afișeze mesaje, fotografii și videoclipuri. Ecranul, camera și funcțiile IA pot fi activate prin voce și prin mișcări subtile ale degetelor, grație unei brățări purtate la încheietura mâinii.

Meta's AI glasses failed during live demo at Connect 2025



Mark Zuckerberg's $799 Ray-🅱️an Display demo failed, but these might actually be what Google Glass promised a decade ago



Display hovers in your vision, use apps without pulling out your phone. Shipping starts in 2026. pic.twitter.com/TUlyPgj3da — Boi Agent One (@boiagentone) September 18, 2025

„Obiectivul nostru este să creăm ochelari eleganți care să aducă o superinteligență personală și o senzație de prezență grație hologramelor realiste”, a declarat șeful Meta, pentru care „combinația acestor idei este ceea ce numim metavers”.

Realitatea virtuală, un pariu costisitor pe termen lung pentru Meta

Meta investește masiv de patru ani în realitatea virtuală și metavers, o schimbare subliniată în 2021 de renunțarea la numele Facebook.

Cu toate acestea, divizia sa Reality Labs, responsabilă cu dezvoltarea de căști, ochelari și software pentru metavers, și-a adâncit pierderile, la 4,5 miliarde de dolari în acest trimestru, cu doar 370 de milioane de venituri.

„Nu există nicio șansă realistă ca vânzările de ochelari conectați să facă această divizie profitabilă pe termen scurt”, a apreciat Leo Gebbie, analist la CCS Insight, prezent la eveniment.

Pentru el, „este mai degrabă un pariu pe termen lung pentru a se elibera de smartphone-uri, domeniu în care Meta a fost strangulată de rivalii săi Apple și Google, și pentru a-și controla propriul destin“ în domeniul obiectelor conectate portabile”.

Noii ochelari cu ecran, ultimii dintr-o serie de ochelari smart lansată în 2023, vor fi comercializați începând cu 30 septembrie la prețul de 799 de dolari (aproximativ 675 de euro).

Meta Ray-Ban Display + Meta Neural Band = our most advanced pair of AI glasses. Ever. pic.twitter.com/PlrVcwbprN — Meta (@Meta) September 18, 2025

Gama se extinde și la ramele Oakley, care la rândul lor sunt capabile să facă fotografii și videoclipuri fără atingere, să utilizeze un asistent AI și să ofere o traducere audio instantanee a ce spun interlocutorii

IA de la Meta promite acum, printre altele, să ajute la crearea de rețete cu ingredientele filmate de ochelari, să amplificați vocea prietenilor într-un mediu zgomotos sau, pentru ochelarii cu ecran integrat, să subtitreze ce spun interlocutorii.

Parteneriatul, încheiat în 2019 cu EssilorLuxottica, casa mamă a Ray-Ban și Oakley, include acum o versiune sportivă, Oakley Meta Vanguard, ce va fi comercializată la 499 de dolari (aproximativ 420 de euro) de la sfârșitul lunii octombrie.

Ray-Ban Meta, a căror nouă versiune de bază va fi disponibilă începând cu 379 de dolari (320 de euro), au devenit cei mai populari ochelari smart din lume, cu câteva milioane de unități vândute.

De mai bine de zece ani, ochelarii smart sunt considerați de industrie ca o tehnologie a viitorului. Google a lansat în 2013 ochelarii Glass echipați cu o cameră, abandonată între timp, în timp ce Meta a avut mai mult succes cu modelele Ray-Ban.

Piața mondială a ochelarilor smart, evaluată la aproape 2 miliarde de dolari în 2024, ar putea ajunge la 8,26 miliarde pe an până la sfârșitul deceniului, potrivit firmei Grand View Research.