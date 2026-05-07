Fost coleg de partid, mesaj dur la adresa „buldozerului singuratic” Nicușor Dan: „MAGA este în Mercur retrograd”

Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, a publicat joi un mesaj extrem de critic la adresa președintelui Nicușor Dan, pe fondul crizei politice generate de căderea guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Berceanu îl caracterizează pe Dan drept un „buldozer singuratic” și condideră că șeful statului nu poate rezolva ecuația politică de după demiterea Cabinetului de către Parlament, sugerând că în spatele președintelui se află forțe precum PSD, AUR și serviciile secrete.

„Președintele Nicușor Dan a clipit de două ori. La fel a clipit și în USR la Referendumul pentru Familie, când a fost poziționat pe margine și dirijat pe scările rulante ale politicii. Băieții au apreciat că tenacitatea de buldozer a lui ND (Nicușor Dan, n.r.) este un bun valorificabil când îi setezi viteza, direcția și îl alimentezi”, a scris fostul șef al Gărzii de Mediu, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

„Președintele a clipit de două ori”

Octavian Berceanu. FOTO: Inquam Photos / Dana Coțovanu

De asemenea, Berceanu sugerează că în cariera politică a lui Nicușor Dan nu pot fi identificate realizări importante:

„ Munca de buldozer cu Asociația Salvați Bucureștiul (ASB) a rămas cu dizolvarea ASB.

Munca de buldozer cu Asociația Salvați Bucureștiul (ASB) a rămas cu dizolvarea ASB. Munca domniei sale în USB/USR s-a încheiat cu primirea peste noapte pe listele parlamentare a grupării Barna-Ghinea-Drulă-Moșteanu și alți câțiva veșnic parlamentari, preluarea ostilă a partidului și plecarea tuturor membrilor inițiali, inclusiv a lui ND. A construit un mic buldozer politic împins inițial de sute de mii de oameni, dar condus de zece ani de o familie conducătoare. La fel au fost împinși pe scări Cioloș și Lasconi, nefiind membri ai familiei.

Munca la PMB a rămas îngropată și nevăzută la propriu, fără să poți pune degetul pe ceva.”

„Spre diferență de țevile subterane cu agent termic ale PMB (Primăria Capitalei), țevile subterane de la Cotroceni transportă doar agenți și agenții de lobby. Nimic în interres național, doar financiar. Oare ce ne rezervă predictibil munca sa de buldozer singuratic la Președinție? MAGA este în Mercur retrograd. Acesta cred că e problema pe care olimpicul Nicușor Dan nu o poate rezolva singur și nici în compania «olimpicilor» din PSD&AUR&Servicii care îl alimentează și ghidează. Președintele a clipit de două ori, sincer, în fața oglinzii din Palatul Cotroceni, pe care o întreabă «Cum facem?»”, a mai acuzat Berceanu.

Atât Octavian Berceanu, cât și Nicușor Dan au făcut parte din USR, cel din urmă fiind fondator și fost președinte al formațiunii. Ambii au părăsit formațiunea, Octavian Berceanu trecând între timp și pe la REPER, unde a câștigat șefia partidului, dar și-a dat demisia după nici o săptămână.

Octavian Berceanu și Nicușor Dan au fost membri ai USR în aceeași perioadă, în intervalul august 2016 – iunie 2017.

Berceanu a rămas în USR și după 2017, devenind ulterior șef al Gărzii de Mediu (2021) din partea acestui partid.