Odată cu lucrările la şina de tramvai, Primăria Capitalei anunță că modernizează și reţeaua de canalizare de la Gara de Nord. „Are 100 de ani”

Primăria Capitalei a anunţat sâmbătă, că, odată cu lucrările la şina de tramvai de pe bulevardul Dinicu Golescu, va fi modernizată şi reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord, care are aproape 100 de ani.

„Reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord are aproape 100 de ani. O modernizăm acum, odată cu lucrările la şina de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Am început lucrările luna trecută, când am scos şina veche şi am făcut primele săpături. Acum, Apa Nova a intrat pe Bulevardul Dinicu Golescu, pentru înlocuirea a 364 de metri de reţea de canalizare şi aproape 100 de metri de reţea de apă”, scrie Primăria Municipiului Bucureşti pe pagina de Facebook.

Potrivit PMB, lucrările de pe bulevardul Dinicu Golescu fac parte din Lotul 7, lung de 1,8 km, care cuprinde bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviţei și bulevardul Dinicu Golescu.

„Tot aici, zilele acestea facem săpături pentru montarea noilor stâlpi pentru susţinerea reţelei de tramvai şi pentru iluminatul stradal. Reţelele electrice deja au fost îngropate, ca să nu mai vedem cabluri atârnate pe stâlpi. Până la finalul anului viitor, continuăm lucrările de modernizare a şinei de tramvai, a conductelor şi colectoarelor de apă/canal pe restul străzilor de pe acest lot”, a mai transmis Primăria Capitalei.