Odeon, teatrul din care se vede cerul.  Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din 1911

Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911. Foto credit: Teatrul Odeon.

În seara primei zile de Crăciun a anului 1911, familia princiară moștenitoare a tronului României, Principele Ferdinand și Principesa Maria, și “toată elita intelectuală și socială a Capitalei” inaugurau cu mare fast cel mai nou și mai elegant teatru de pe Calea Victoriei: “Comoedia” (“Comedia”, după grafia modernă a limbii române), Teatrul Odeon de azi.

Cochetă, îmbrăcată în alb și roșu și cu o acustică excepțională, “vrăjită”, sala de spectacole “Comoedia” uimea bucureștenii printr-un element extraordinar, cum nu se mai pomenise în București: acoperișul glisant prin care, în serile de vară, se puteau vedea stelele.

