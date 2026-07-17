„Odiseea” a apărut în cinematografe. Ce spun șapte critici de film despre noul film epic al lui Christopher Nolan. „Capodoperă” și „Impunător ca un templu grec”

Acum, cu puțin timp înainte ca „Odiseea” să apară în cinematografe, a fost ridicat și embargoul pentru publicarea recenziilor criticilor de film care au avut ocazia să îl vadă în avans, iar acestea sunt în cea mai mare parte stelare.

Tot atunci a fost dezvăluită o parte a distribuției stelare, cu unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood și, având în vedere caracterul nemuritor al epopeii scrise de Homer, „Odiseea” a devenit imediat unul dintre cele mai așteptate filme anunțate în ultimul deceniu.

Universal Studios a anunțat de asemenea că îi va pune lui Nolan la dispoziție un buget de producție de 250 de milioane de dolari, cel mai mare pe care regizorul britanic l-a primit vreodată pentru un lungmetraj al său.

Anunțul de atunci a venit la finalul unui an în care cariera britanicului Nolan, autorul unor filme precum „Memento”, „The Prestige”, „Inception”, „Interstellar” sau „Dunkirk”, a fost în sfârșit încununată cu Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor datorită lungmetrajului său „Oppenheimer” despre „părintele” bombei atomice.

Doi ani și jumătate au trecut de când Universal Studios a anunțat în decembrie 2024 că Nolan va realiza „o epopee mitică de acţiune filmată în întreaga lume folosind noua tehnologie de film IMAX”. Și tot atunci am aflat că „filmul aduce saga fundamentală a lui Homer pe ecranele de film”.

Așteptarea pentru „Odiseea”, adaptarea regizorului Christopher Nolan a poemului epic al lui Homer s-a încheiat, acesta având premiera în sălile de cinema din întreaga lume vineri, 17 iulie.

Criticul The Guardian: cinci stele din cinci

Renumitul critic Peter Bradshaw de la The Guardian se numără printre numeroșii specialiști care au acordat noului lungmetraj al lui Nolan cinci stele din cinci, etalonul în presa de film anglo-saxonă, descriindu-l drept o peliculă „de o ambiție, îndrăzneală, seriozitate, generozitate și virtuozitate impresionante”.

„Da, există câteva momente în care dialogul este trasat în tușe groase, dar chiar și acestea sunt executate cu o forță remarcabilă”, mai scrie acesta.

Christopher Nolan cu cele două statuete Oscar câștigate în 2024, una ca regizor, cealaltă ca producător al filmului „Oppenheimer”, FOTO: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Recenzii stelare pentru filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan

The Guardian trece în revistă și alte recenzii. În The Independent, Clarisse Loughrey afirmă că filmul este „cea mai bună operă a lui Nolan de până acum” și că „merită să fie filmul care îl definește”, în timp ce Kevin Maher de la The Times numește filmul „o capodoperă din toate punctele de vedere”. El adaugă: „Există o dorință palpabilă pentru povești primordiale și o nevoie de artă care să poată informa și instrui, pe lângă faptul că distrează. Nolan a reușit. Aceasta este opera de artă.”

De cealaltă parte a Atlanticului, Manohla Dargis, critica de film a The New York Times, scrie că a putut simți pasiunea lui Nolan pentru cinema „în fiecare cadru al monumentalei sale adaptări”, pe care a descris-o drept „unul dintre cele mai reprezentative spectacole marca Nolan, atât prin preocupările sale tematice, cât și prin ludicul formal, dinamismul amețitor și spectacolul lipsit de orice reținere”.

Pe continent, David Steinitz titrează în Süddeutsche Zeitung „Pe Zeus, ce film!” și notează că „Odiseea” este un „spectacol” pe care trebuie neapărat să-l vezi; „Cronica noastră pentru Odiseea: un film impunător ca un templu grec”, titrează și Le Figaro, în timp ce titlul dat de Corriere della Sera pentru recenzia pe care a publicat-o este „Odiseea lui Nolan nu este o epopee, ci povestea unui om înfrânt”. Titlul poate fi însă înșelător, faimosul critic italian Paolo Mereghetti dând filmului nota 9/10.

Mereghetti amintește și de inexactitățile istorice și alte controverse pe care le-a stârnit filmul lui Nolan încă de dinaintea lansării, precum alegerea unora dintre actori pentru anumite roluri și unele legate de costumele soldaților.

Dar el scrie: „să-i lăsăm pe vânătorii de nod în papură să-și consume micile obsesii și să spunem din capul locului un lucru: lectura pe care Christopher Nolan o propune poemului homeric merită atenție și respect. Ba chiar și aplauze”.

Christopher Nolan a strâns o distribuție de clasă mondială pentru filmul „Odiseea”

La câte interviuri a acordat în ultima perioadă în turneul de promovare a filmului, probabil nu mai reprezintă o surpriză pentru nimeni că Matt Damon, un vechi colaborator al lui Nolan, a fost ales de către acesta pentru rolul prinicipal al lui Odiseu, mai cunoscut la noi ca Ulise.

Trailer-ul filmului vine cu atâtea fețe cunoscute de la Hollywood încât merită să le trecem în revistă pe cele mai importante:

Anne Hathaway (în rolul Penelopei, soția lui Ulise);

Tom Holland (Telemah, fiul lui Ulise);

Charlize Theron (nimfa Calypso);

Robert Pattinson (Antinous, unul dintre pețitorii Penelopei);

Lupita Nyong’o (într-un dublu rol: Elena din Troia, soția lui Menelau, și Clitemnestra, sora Elenei și soția lui Agamemnon);

Jon Bernthal (Menelau, regele Spartei);

Samantha Morton (vrăjitoarea Circe);

Zendaya (zeița Atena);

John Leguizamo (slujitorul credincios al lui Ulise);

Elliot Page (Sinon, soldat grec);

Benny Safdie (Agamemnon, regele Micenei).

Cea mai mare controversă legată de distribuție, la care face referire și Paolo Mereghetti, a fost alegerea actriței de culoare Lupita Nyong’o pentru rolul Elenei, cea mai frumoasă femeie din lume în poemul separat „Iliada” al lui Homer, și cea pentru care începe Războiul Troian.

Faptul că Nolan a ales-o pe Zendaya pentru rolul zeiței înțelepciunii Atena și că raperul Travis Scott va juca un bard au făcut dreapta americană să îl acuze pe Nolan că a adaptat „Odiseea” lui Homer într-un film „woke”.

Actrița Lupita Nyong’o la avanpremiera filmului „Odiseea”, FOTO: Jason Shore / Imago Stock and People / Profimedia

Cum a răspuns Christopher Nolan criticilor legate de actorii pe care i-a ales

Printre altele, regizorul a răspuns acestor critici într-un interviu acordat publicației britanice de dreapta The Telegraph, făcând referire la o perioadă importantă pentru cariera sa.

„Țineți minte, eu mi-am petrecut 10 ani din viață ocupându-mă de Batman”, spus Nolan, care a regizat apreciatele filme „Batman Begins” (2005), „The Dark Knight” (2008) și „The Dark Knight Rises” (2012). Acestea formează ceea ce numeroși critici consideră cea mai bună trilogie de filme inspirate de universurile de benzi desenate Marvel și DC, Nolan venind la momentul respectiv cu o interpretare proprie, diferită de ceea ce se făcuse până atunci, asupra personajului care se bucură de o popularitate uriașă în Statele Unite.

„Când m-am alăturat proiectului Batman Begins, scenariștii și artiștii lucrau deja de aproape 65 de ani la acest personaj atât de îndrăgit și existau deja foarte multe idei și interpretări încărcate de semnificație despre ceea ce reprezintă el. Iar ceea ce am învățat pe parcursul acelei trilogii este că nu poți să-ți faci griji în privința tuturor acestor lucruri. Ceea ce trebuie să faci este să respecți materialul original, interpretându-l în cel mai puternic mod de care ești capabil, din propria ta perspectivă”, a argumentat Nolan pentru The Telegraph.

„Până la urmă, fanii acestei proprietăți intelectuale – chiar și atunci când făceam ceva diferit de ceea ce ar fi făcut ei – au apreciat sinceritatea efortului nostru de a aduce pe ecran cea mai bună versiune posibilă”, a spus regizorul britanic.

„Tot ce pot face este să realizez cel mai bun film de care sunt capabil, în cel mai sincer mod posibil. Va fi inevitabil foarte diferit de felul în care l-ar face altcineva, dar asta înseamnă, până la urmă, o adaptare”, a conchis el.