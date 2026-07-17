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Actualitate

„Odiseea” a apărut în cinematografe. Ce spun șapte critici de film despre noul film epic al lui Christopher Nolan. „Capodoperă” și „Impunător ca un templu grec”

Sebastian Jucan
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Așteptarea pentru „Odiseea”, adaptarea regizorului Christopher Nolan a poemului epic al lui Homer s-a încheiat, acesta având premiera în sălile de cinema din întreaga lume vineri, 17 iulie.

  • „Odiseea” spune povestea peripețiilor regelui Odiseu (Ulise) și ale însoțitorilor lui din Itaca, pe drumul de întoarcere acasă, după încheierea Războiului troian.

Doi ani și jumătate au trecut de când Universal Studios a anunțat în decembrie 2024 că Nolan va realiza „o epopee mitică de acţiune filmată în întreaga lume folosind noua tehnologie de film IMAX”. Și tot atunci am aflat că „filmul aduce saga fundamentală a lui Homer pe ecranele de film”.

Anunțul de atunci a venit la finalul unui an în care cariera britanicului Nolan, autorul unor filme precum „Memento”, „The Prestige”, „Inception”, „Interstellar” sau „Dunkirk”, a fost în sfârșit încununată cu Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor datorită lungmetrajului său „Oppenheimer” despre „părintele” bombei atomice.

Universal Studios a anunțat de asemenea că îi va pune lui Nolan la dispoziție un buget de producție de 250 de milioane de dolari, cel mai mare pe care regizorul britanic l-a primit vreodată pentru un lungmetraj al său.

Tot atunci a fost dezvăluită o parte a distribuției stelare, cu unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood și, având în vedere caracterul nemuritor al epopeii scrise de Homer, „Odiseea” a devenit imediat unul dintre cele mai așteptate filme anunțate în ultimul deceniu.

Acum, cu puțin timp înainte ca „Odiseea” să apară în cinematografe, a fost ridicat și embargoul pentru publicarea recenziilor criticilor de film care au avut ocazia să îl vadă în avans, iar acestea sunt în cea mai mare parte stelare.