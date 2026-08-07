Odiseea devine al 5-lea film din 2026 cu încasări de peste 1 miliard de dolari. Cât mai are până bate precedentul record al lui Nolan

Vânzările de bilete pentru filmul „Odiseea”, al lui Christopher Nolan, au depășit 1 miliard de dolari la nivel mondial și sunt pe cale să întreacă precedentele recorduri ale regizorului, potrivit revistei americane Variety.

„Odiseea” a devenit, astfel, primul film al lui Nolan care trece acest prag după 2012, când „The Dark Knight Rises” reușea o performanță similară, cu 1,08 miliarde de dolari din biletele vândute la nivel mondial.

La acel moment, lungmetrajul depășea încasările de 1,008 miliarde dolari pe care le înregistrase „The Dark Knight” în 2009.

Este o chestiune de zile până când producția lansată în urmă cu trei săptămâni va bate borna stabilită de „The Dark Knight Rises” și va deveni filmul cu cele mai mari încasări din portofoliul lui Nolan, considerat „cel mai proftabil cineast al generației sale”.

Peste 1 miliarde de dolari din bilete în trei săptămâni

Filmul „Odiseea”, cu Matt Damon în rolul lui „Ulise”, a generat încasări de 429,65 milioane de dolari în box-office-ul nord-american și de 578,8 milioane de dolari în box-office-ul internațional, o sumă totală de 1,008 miliarde de dolari, notează Variety, citată de Agerpres.

În cinematografele IMAX a fost obținută o sumă de 257 de milioane de dolari din vânzările de bilete, iar „Odiseea” va deveni până la finalul weekendului filmul cu cele mai mari încasări din istoria acestei companii.

Noul lungmetraj al lui Nolan a depășit acest prag de 1 miliard de dolari înainte de a fi lansat în China, cea de-a doua piață cinematografică din lume după cea americană.

În China, filmul va fi proiectat pe aproape 800 de ecrane IMAX, precum și în câteva mii de cinematografe standard începând din 14 august.

„Odiseea” este al 5-lea film lansat în 2026 care obține 1 miliard de dolari din încasări, după „Spider-Man: Brand New Day” (1,18 miliarde de dolari), „Toy Story 5” (1,067 miliarde de dolari), „The Super Mario Galaxy Movie” (1,001 miliarde de dolari) și „Michael” (1,001 miliarde de dolari).