„Odiseea” lui Christopher Nolan, boicotată. „Când va păşi pe covorul roşu la premiera filmului, va călca în picioare şi dreptul internaţional”

Reprezentanţii Festivalului Internaţional de Film din Sahara (FiSahara) au cerut vineri boicotarea mult aşteptatului lungmetraj al regizorului Christopher Nolan, „The Odyssey”, întrucât acesta a fost filmat parţial în Sahara Occidentală, un teritoriu disputat şi controlat în cea mai mare parte a sa de către Maroc.

„Atunci când Christopher Nolan va păşi pe covorul roşu pentru a merge la premieră, el va călca în picioare şi dreptul internaţional, în special dreptul poporului din Sahara Occidentală la teritoriul său şi la resursele sale, care au fost exploatate ilegal de Maroc”, a declarat directoarea executivă a FiSahara, Maria Carrion, într-un comunicat, după cum relatează France Presse și Agerpres.

Sahara Occidentală, o fostă colonie spaniolă până în 1975, este considerată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) un teritoriu neautonom. De 50 de ani încoace, acest teritoriu este scena unui conflict între Maroc şi gruparea militară Frontul Polisario, care militează pentru independenţă şi este susţinută de Algeria.

Marocul îl consideră însă parte integrantă a teritoriului său.

Unde a fost filmată „Odiseea” lui Nolan

Adaptare după epopeea omonimă a lui Homer, filmul „Odiseea”, ce va fi lansat în această vară, a fost filmat parţial în Dakhla, în Sahara Occidentală. Pelicula beneficiază de o distribuţie impresionantă: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya şi Charlize Theron, printre alte staruri ale marelui ecran.

În comunicatul său de presă, Festivalul Internaţional de Film din Sahara îndeamnă „publicul la un boicot general după ce Christopher Nolan a ales oraşul Dakhla (…) drept unul dintre locurile sale de filmare”.

Anul trecut, reprezentanţii FiSahara îi ceruseră deja lui Christopher Nolan să nu utilizeze imaginile filmate în Dakhla.

Citat în comunicatul de vineri, celebrul actor spaniol Javier Bardem, care a produs un documentar despre Sahara în 2012, a declarat că îl încurajează pe Christopher Nolan „să se informeze în legătură cu istoria represiunii exercitate de regimul marocan împotriva poporului din Sahara Occidentală”.

FiSahara, care este organizat în fiecare an în tabere de refugiaţi din Algeria, este un festival dedicat drepturilor omului. Evenimentul organizează proiecţii de filme şi ateliere culturale şi doreşte să sensibilizeze comunitatea internaţională asupra conflictului din Sahara Occidentală.