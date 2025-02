FOTO Matt Damon va fi miticul Odiseu în următorul film „blockbuster” pregătit de Christopher Nolan, primul după ce a câștigat Premiul Oscar

„Odiseea”, următorul film „blockbuster” pregătit de regizorul Christopher Nolan și primul după ce a câștigat Premiul Oscar, și-a găsit eroul și nu e unul oarecare: Matt Damon îl va interpreta pe Odiseu, personajul principal al poemului lui Homer relatează revista Variety.

Rolul lui Damon a fost dezvăluit luni dimineață prin intermediul contului oficial al filmului de pe platforma „X”. Mesajul a inclus o fotografie a actorului în vârstă de 54 de ani în costumul eroului și un text scurt:

„Matt Damon este Odiseu. Un film de Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie în cinematografe pe 17 iulie 2026.”

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG