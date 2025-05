Ofertă nouă pentru depozite la termen pe 4 luni. Raiffeisen Bank vine cu dobânzi avantajoase, schimburi valutare fără limită și Smart Hour la cursul BNR

Având în vedere interesul sporit, din ultima perioadă, pentru economisire și în special pentru economisirea în valută, Raiffeisen Bank vine în sprijinul clienților cu o nouă ofertă de depozite la termen pe 4 luni, cu dobânzi avantajoase atât în lei cât și în valută, peste media pieței, pentru acest termen de maturitate.

Aceasta completează oferta variată de fonduri de investiții disponibile în toate valutele.

Totodată, Raiffeisen Bank oferă clienților Smart Hour, de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10:00 – 11:00, pentru schimburi valutare lei-euro, euro-lei la curs BNR direct din Smart Mobile și acces la un curs de schimb valutar dinamic, actualizat în timp real în aplicația de mobile banking, astfel încât clienții să poată beneficia cu ușurință de cele mai bune oportunități din piață. Prin această inițiativă, Raiffeisen Bank își propune să ajute clienții în luarea celor mai bune decizii de economisire, indiferent de valuta sau termenul ales, având la dispoziție cu ușurință toate instrumentele necesare în acest sens.

Economisire cu dobânzi avantajoase

Noile depozite la termen sunt disponibile în toate cele 3 valute principale (RON, EUR, USD), oferind astfel flexibilitate și diversificare pentru toți clienții.

Pentru depozitele la termen pe 4 luni în RON ratele de dobândă pot ajunge până la 6,2% pe an, iar pentru cele în EUR până la 2,2% pe an și până la 4% pe an pentru USD.

Clienții Private Banking si Premium Invest pot accesa o gama mai extinsa de produse de investiții si economisire, precum titluri de stat, fonduri de investiții locale și internaționale, produse structurate, depozite negociate, având astfel multiple oportunități de creștere și diversificare. Prin intermediul bancherului personal, aceștia pot beneficia de o dobândă superioară celei oferite pentru depozitele standard, ce poate fi negociată în funcție de valoarea, moneda și maturitatea depozitelor.

„Observăm în rândul clienților noștri, în ultima perioadă, o preferință ridicată pentru economisire în general, dar și un interes sporit pentru economisirea și investițiile în valută. Economisirea este un element cheie pentru o planificare financiară responsabilă. Prin această ofertă, ne dorim să sprijinim clienții în menținerea unor obiceiuri financiare sănătoase, să-i susținem să-și construiască un fond de rezervă și să continue să economisească. Viziunea noastră este să fim partenerul nr. 1 al clienților noștri, acel partener de încredere care vine cu soluții care pot acoperi toate nevoile lor financiare.” – Mihail Ion, Vicepreședinte, Divizia Piețe de Capital, Servicii Bancare de Investiții și Planificare Financiară Personală, Raiffeisen Bank România

Depozitele standard pot fi deschise în doar câteva minute, direct în aplicația de Mobile Banking a băncii. Totodată, clienții beneficiază de o nouă experiență, mult îmbunătățită, de deschidere a depozitelor în Raiffeisen Smart Mobile, în care regăsesc mai multe detalii și beneficii, și în plus pot utiliza noul simulator pentru a calcula câștigul din dobândă la maturitate, în funcție de suma și produsul ales.

Oferta la depozite lansată de Raiffeisen Bank este valabilă până la data de 3 iunie 2025.

Smart Hour la curs BNR și schimb valutar actualizat în timp real, fără limite de sumă, direct în Smart Mobile

”Înțelegem cât de important este pentru clienții noștri să aibă mai mult control asupra finanțelor personale și o capacitate de reacție mai rapidă la schimbările pieței. De aceea, le oferim clienților Smart Hour pentru schimburi valutare lei-euro, euro-lei la curs BNR, marje de schimb valutar preferențiale, transparența unui curs actualizat în timp real și flexibilitatea schimburilor valutare nelimitate, direct din aplicația noastră de mobile banking, pentru a alege cele mai bune oportunități din piață în timpul orelor de tranzacționare active” – Mihail Ion, Vicepreședinte, Divizia Piețe de Capital, Servicii Bancare de Investiții și Planificare Financiară Personală, Raiffeisen Bank România

De ce să alegi curs de schimb dinamic, direct în aplicația de mobile banking

Până acum, utilizatorii erau adesea dependenți de cotații fixe sau actualizate la un anumit interval, ceea ce putea duce la costuri suplimentare sau oportunități pierdute. Prin cotații dinamice, clienții pot vizualiza fluctuațiile valutare în timp real și pot efectua tranzacții la ratele cele mai avantajoase disponibile în acel moment. Nu mai este nevoie să tranzacționeze la prețuri istorice și pot urmări activ piața valutară. Având o imagine clară a evoluției cursurilor de schimb, utilizatorii pot alege momentul optim pentru a cumpăra sau vinde valută, maximizând astfel valoarea tranzacțiilor lor.

