OFICIAL Au fost lansate noile telefoane pliabile Samsung Z Fold8 și Z Flip8. Când pot fi cumpărate în România și la ce prețuri

Samsung a lansat oficial miercuri după amiaza noua serie de telefoane pliabile Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra și Z Flip 8. Noile modele păstrează mare parte din design-ul lansat odată cu seria Galaxy S26 din acest an, vin în configurații ușor îmbunătățite față de generația trecuta, însă acum avem parte și de un nou model cu un format aparte. Prețurile de lansare în acest an sunt, însă, mai mari ca anul trecut.

Samsung Galaxy Z Fold8 și Z Flip 8 – Data de lansare în România

Samsung a prezentat miercuri la Londra, în cadrul evenimentului Unpacked, noua serie de vârfuri de gamă de telefoane pliabile Galaxy Z.

Noile modele – Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold8 Ultra și Galaxy Z Flip 8 – vor fi disponibile și în România începând cu data de 3 august, însă precomenzile încept chiar de azi, 22 iulie.

Noile modele, în mare parte, nu aduc mari modificări de caracteristici față de modelele din generația anterioară, prețurile de lansare pentru noile telefoane sunt mai mari față de anul trecut.

Diferența notabilă o reprezintă introducerea practic în linia de pliabile a unui produs nou, dar care preia denumirea de până acum: Z Fold 8 e un pliabil pe un nou format, tip pașaport, cu un ecran mai lat. În schimb, urmașul modelului Fold 7 devine anul acesta Fold 8 Ultra.

Samsung Flip8, Fold8 Ultra și Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra și Z Flip 8– Prețurile oficiale din România

Astfel, noul model tip pașaport Samsung Galaxy Z Fold 8 (varianta de 12 GB RAM și 256 GB stocare) costă de la 10.500 lei. Varianta de 512 GB va costa 11.550 lei, iar varianta de top cu 16 GB RAM și 1 TB stocare costă 13.650 lei, adică circa 2.600 de euro.

Modelul denumit anul acesta „Ultra”, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra va avea un preț de pornire de 11.550 de lei, pentru varianta de 12 GB RAM și 256 GB stocare, în condițiile în care anul trecut prețul era de 10.500. Varianta de 512 GB stocare ajunge acum la 12.600 lei, față de 11.150 lei anul trecut. Modelul de top cu 16 GB RAM și 1 TB stocare costă 14.700 de lei, adică peste 2.800 de euro. Anul trecut modelul de vârf costa 12.650 de lei.

Modelul Zamsung Galaxy Z Flip 8 pornește de la 6.850 de lei pentru varianta 12 GB RAM și 256 GB stocare, față de 6.000 de lei anul trecut. Varianta cu 512 GB stocare ajunge acum la 7.900 de lei, față de 6.600 lei anul trecut.

De precizat că Samsung are și o ofertă specială pentru perioada de precomandă, pentru oricare din cele trei modele: utilizatorii care optează pentru dublarea capacității de stocare primesc o reducere de până la 1.050 Lei (Fold8 Ultra/Fold8) sau 525 Lei (Flip8), în funcție de configurația aleasă. Precomanda include și 6 luni gratuite de Google AI Pro, precum și 3 luni gratuite pentru orice asigurare Samsung Care+ cu plată lunară sau 15% reducere pentru planul de 2 ani achitat integral.

Un format nou pentru Fold pentru a rivaliza viitorul pliabil Apple

Samsung a lansat anul acesta trei telefoane pliabile, față de două cum o făcea până acum. Anul acesta a introdus un format nou și a schimbat puțin schema de denumire.

Astfel, succesorul modelului Galaxy Z Fold 7 de anul trecut este numit acum Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Păstrează formatul înalt.

În schimb, Samsung lansează modelul nou Galaxy Z Fold8 (simplu, fără altă adăugire la nume) care este un pliabil pe un format tip pașaport, un ecran mai scund, și mai lat. Formatul ecranului desfășurat este mai pătrățos, de tipul 4:3.

Publicația de tehnologie Mashable scrie că formatul tip-pașaport pentru Galaxy Z Fold8 este gândit special să concureze cu un potențial model de iPhone pliabil despre care se zvonește că ar putea fi lansat în acest an.

Samsung prezintă ca o noutate o parte din construcția noilor pliabile, denumită Flex Titanium.

„Noua tehnologie Flex Titanium de la Samsung introduce o structură a ecranului pe bază de titan concepută pentru a contribui la subțierea dispozitivelor pliabile, menținând în același timp durabilitatea. Combinând o peliculă din aliaj de titan cu o placă de titan îmbunătățită, Flex Titanium ajută la întărirea suportului ecranului, la absorbția presiunii și a impactului și la reducerea vizibilității pliurilor în timp. Această structură îmbunătățește, de asemenea, modul în care se deschide dispozitivul, echilibrând mecanica balamalei, tensiunea ecranului și forța magnetică pentru a face desfășurarea mai lină, mai ușoară și mai naturală”, spune Samsung.

Specificații Samsung Galaxy Z Fold 8

Procesor: Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy

Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy Memorie RAM: 12GB/16GB

12GB/16GB Stocare: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Display principal: 7,6 inch QXGA+, Dynamic AMOLED 2X, (1.848 x 2.448), 403 ppi, rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz)

7,6 inch QXGA+, Dynamic AMOLED 2X, (1.848 x 2.448), 403 ppi, rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz) Display: copertă : 5,5 inch WUXGA+, Dynamic AMOLED 2X, (1.248 x 1.972), 428 ppi, Rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz)

: 5,5 inch WUXGA+, Dynamic AMOLED 2X, (1.248 x 1.972), 428 ppi, Rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz) Camere: 50MP principală (f1.9), 50MP ultra-larg (f1.8), 2 x 10MP selfie

50MP principală (f1.9), 50MP ultra-larg (f1.8), 2 x 10MP selfie Baterie : 4.800 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging

: 4.800 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging Dimensiuni : 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (pliat), 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (desfășurat)

: 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (pliat), 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (desfășurat) Preț: 10.500 lei (12 Gb RAM + 256 GB stocare) / 11.550 lei (12 GB RAM + 512 GB stocare) / 13.650 lei (16 GB RAM + 1 TB stocare)

Specificații Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Procesor: Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy

Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy Memorie RAM: 12GB/16GB

12GB/16GB Stocare: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Display principal: 8,0 inch QXGA+*, Dynamic AMOLED 2X (2.504 x 2.256), 422 ppi, rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz)

8,0 inch QXGA+*, Dynamic AMOLED 2X (2.504 x 2.256), 422 ppi, rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz) Display: copertă : 6,5 inch FHD+*, Ecran Dynamic AMOLED 2X, (1.080 x 2.520), 422 ppi, rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz)

: 6,5 inch FHD+*, Ecran Dynamic AMOLED 2X, (1.080 x 2.520), 422 ppi, rată de refresh adaptivă de 120 Hz (1–120 Hz) Camere: 20MP principală (f1.7), 50MP ultra-larg (f1.9), 10 MP telefoto 3x (f2.4), 2 x 10MP selfie (f2.2)

20MP principală (f1.7), 50MP ultra-larg (f1.9), 10 MP telefoto 3x (f2.4), 2 x 10MP selfie (f2.2) Baterie : 5.000 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging

: 5.000 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging Dimensiuni : 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (pliat), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (desfășurat)

: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (pliat), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (desfășurat) Preț: 11.550 de lei (12 GB RAM + 256 GB stocare) / 12.650 lei (12 GB RAM + 512 GB stocare) / 14.700 lei (16 GB RAM + 1 TB stocare)

Specificații Samsung Galaxy Z Flip 8