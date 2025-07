FOTO Samsung a lansat telefoanele pliabile Galaxy Z Fold7 și ZFlip7. Ce aduc nou și cât costă

Samsung a lansat cea mai nouă generație a telefoanelor sale pliabile Galaxy Z Fold7 și Z Flip7, iar prețurile pornesc de la 5.000 de lei și pot trece de 12.000 lei, la versiunea de 1 TB stocare pentru Fold, Există și un model ceva mai accesibil, Z Flip7 Fan Edition (FE).

Telefoanele sunt disponibile din 25 iulie, iar prețul lui Z Flip7 este de 5.999 lei în versiunea de 256 GB și 6.599 lei în varianta de 512 GB. Prețurile lui Z Fold7 pornesc de la 10.549 lei (256 GB stocare) și ajung la 12.649 lei (varianta de 1 TB). Versiunea intermediară de 512 GB costă 11.149 lei.

Mai accesibil este modelul Z Flip7 FE (Fan Edition) care costă de la 4.999 lei (varianta de 128 GB) și cu 300 de lei mai mult în versiunea de 256 GB.

Trei telefoane Samsung Galaxy ZFold7

Samsung spune că ambele modele au camere de calitatea celor prezente pe seria Galaxy S25.

Datele companiei de analiză Counterpoint Research arată că telefoanele pliabile reprezintă o nișă, ponderea lor fiind în Europa de 1,5% din totalul smartphone-urilor vândute în primele trei luni ale anului.

Samsung a avut 41% din piața europeană a telefoanelor pliabile, Motorola avea 15%, iar Honor, 13%.

Samsung Galaxy Z Fold7

La Z Fold7, modelul mai mare și mai scump, principalele diferențe față de Z Fold6 țin de faptul că telefonul lansat acum este cu 24 de grame mai ușor, și cu 25% mai subțire, iar asta se simte când îl manevrezi.

Samsung Galaxy ZFold 7 pliat

Modelul de acum este cel mai subțire telefon pliabil Fold lansat până acum de Samsung, iar compania spune că ZFold 7 este la fel de subțire ca o tabletă când este extins, iar când este pliat se simte la fel de subțire precum un Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy ZFold7 depliat

Greutatea a scăzut de la 239 grame, la 215 grame. Raportul ecranului frontal este 21:9, similar cu ecranul lui S25 Ultra. Ecranul interior principal este mai mare decât la Z Fold6 (8 inci, față de 7,6 inci), iar rezoluția a crescut (2184×1968 pixeli pentru ecranul principal).

Samsung Galaxy ZFold7 (foto Samsung)

Bateria este de 4.400 mAh, precum la generația de acum un an, dar Samsung spune că autonomia medie a crescut, datorită noului procesor Snapdragon 8 Elite. Ecranul frontal are 6,3 inci.

Samsung spune că filmările sunt mai clare, cu zgomot „digital” redus, există și senzor de 200 MP (cameră Wide) cu rezoluție mare, iar camera frontală are unghi mai larg. La generația trecută, senzorul camerei Wide era de 50 MP

Samsung Galaxy Z Flip7 și Z Flip7 FE

Și la modelul mai mic Z Flip7 sunt schimbări importante față de generația lansată anul trecut. Bateria este de 4.300 mAh (față de 4.000 mAh), iar ecranul secundar este de 4,1 inci (față de 3,4 inci).

Este o diferență și când telefonul este desfăcut: ecranul principal are 6,9 inci (față de 6,7 inci la Z Flip6). Greutatea a crescut cu un gram, până la 188 g, însă ecranul principal este mai lat, iar tastatura, mai precisă.

Un ZFlip7 portocaliu

Pe ecranul mic pot fi rulate mai multe aplicații, rezoluția a crescut, iar Z Flip7 este disponibil în patru versiuni de culoare. Promisiunea companiei este că autonomia bateriei permite redarea a 31 de ore de conținut video.

Modelul „de buget” Galaxy Z Flip7 FE are specificații sub Z Filp7, bateria este de 4.000 mAh, memoria RAM este 8 GB, ecranul principal are 6,7 inci, iar cel secundar, de 3,4 inci (rezoluție 720×748).