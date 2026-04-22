Oficial: Călătoria cu metroul va costa 7 lei. Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte să-și dea demisia

O călătorie cu metroul va costa 7 lei, de la 1 mai, adică cu 40% mai mult decât costă acum. Scumpierea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a aprobat-o. Informația a fost confirmată de ministru, pentru HotNews.

Metrorex ceruse următoarele noi tarife:

O călătorie să coste 7 lei – în creștere de la 5 lei

Un abonament lunar să coste 140 de lei – de la 100 de lei

O cartelă valabilă 24 de ore să coste 18 lei – de la 9 lei

Anual, metroul din București transportă 156 de milioane de călători. Există cinci magistrale și 63 de stații.

Metrorex ceruse scumpirea călătoriilor cu metroul, susținând că este „necesară” pentru companie, deoarece cheltuielile totale au crescut de la 1,51 miliarde lei în 2023, la 1,96 miliarde lei (estimare pentru 2026), în timp ce subvenția aprobată de la stat este 761 milioane lei pentru anul în curs, în scădere față de un total de 873 milioane lei în 2025.

Metrorex a mai motivat solicitarea de majorare a biletelor și prin creșterea prețurilor la energie, combustibil și apă.

Scumpirea călătoriei la metrou, semnată de ministru cu o zi înainte să-și dea demisia

Inițial, după ce Metrorex ceruse aceste scumpiri, ministrul Ciprian Șerban a declarat că analizează dacă acestea „sunt sustenabile”.

El a semnat însă ordinul de ministru cu scumpirea călătoriilor, înainte să-și dea demisia din funcție. Ciprian Șerban, la fel ca și ceilalți miniștri PSD din Guvernul Bolojan, vor demisiona mâine, după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul politic lui premierului Ilie Bolojan.

