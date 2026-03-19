Oficialul SUA care a demisionat din cauza războiului din Iran era sub anchetă, suspectat că a divulgat informații către podcasterul Tucker Carlson

În momentul demisiei, marți, Joe Kent era „cunoscut ca sursă de scurgeri de informații”, suspectat că a transmis date inclusiv conservatorului Carlson, un alt critic al războiului din Iran și al Israelului, scrie site-ul american Axios.

Fostul șef al Centrului pentru Combaterea Terorismului din SUA, Joe Kent, se afla de câteva luni sub investigație pentru scurgerea de informații clasificate, atunci când a demisionat, marți, invocând războiul din Iran.

Kent și-a anunțat demisia acuzând Israelul că l-a păcălit pe președintele Donald Trump să declanșeze războiul cu Iranul, deși Teheranul nu reprezenta „o amenințare iminentă” pentru SUA.

Imediat după demisia sa, oficiali ai administrației au declarat că acesta era „cunoscut ca sursă de scurgeri de informații” și că fusese exclus de la ședințele informative cu președintele.

Site-ul Semafor a relatat că Kent fusese pus sub anchetă înainte de demisia sa, fapt confirmat independent de Axios.

„A demisionat pentru că este anchetat și știa acest lucru”

Una dintre surse a declarat că Kent era suspectat de divulgarea de informații către Tucker Carlson și un alt podcaster conservator. Aceeași sursă a afirmat că FBI-ul examina, de asemenea, informații divulgate legate de Israel și Iran.

Puține lucruri se știu public despre ancheta care îl vizează pe Kent. Axios scrie însă, citând o sursă, că oficialul era moniorizat de luni de zile.

„Va încerca să spună că aceasta (ancheta) a fost o răzbunare pentru demisia sa”, a spus sursa respectivă, „dar este exact invers: a demisionat pentru că este anchetat și știa acest lucru”.

„Joe Kent a avut dreptate”

Miercuri, Kent i-a acordat un interviu de două ore lui Carlson, un aliat și un critic al războiului din Iran și al Israelului.

Carlson l-a apărat pe Kent în cadrul emisiunii sale și a afirmat că acesta plătește prețul pentru că a anticipat anterior că un război cu Iranul ar fi un dezastru.

„Joe Kent a avut dreptate. Prin urmare, Joe Kent trebuie distrus”, a spus Carlson. „Și există, desigur, această încercare continuă de a face acest lucru, de a-l discredita pe Joe Kent ca fiind o marionetă a islamiștilor sau un informator”, a spus Carlson.

În conflict cu FBI

Kent a intrat în conflict cu FBI-ul anul trecut când a încercat să acceseze dosarele de anchetă privind uciderea activistului conservator Charlie Kirk, a raportat New York Times.

Kent credea că un „agent străin” ar fi putut fi implicat în asasinat, a spus el miercuri în emisiunea lui Carlson, și nu înțelegea de ce FBI-ul nu ar dori ajutor suplimentar în anchetă pentru a-i găsi pe alți suspecți.

Un oficial familiarizat cu scandalul a spus că motivul era simplu: „Nu este o conspirație. Kent are idei nebunești. L-am prins pe ucigaș. Și ceea ce nu aveam nevoie era un tip care să lanseze teorii alternative ridicole despre echipe de asasini străini, pe care apărarea le-ar fi folosit pentru ca ucigașul să scape liber.”

Primul înalt funcționar din administrația Trump care demisionează pe fondul războiului

Joe Kent a demisionat marți, afirmând că Teheranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru Statele Unite.

„Nu pot, cu bună conștiință, să susțin războiul în curs din Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunii exercitate de Israel și de puternicul său lobby”, a scris Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump, publicată pe X.

Kent a acuzat că „înalți oficiali israelieni și membri influenți ai mass-media americane au desfășurat o campanie de dezinformare care a subminat în totalitate platforma „America First” și a semănat sentimente pro-război pentru a încuraja un război cu Iranul”.

Această campanie, a spus el „a fost folosită pentru a vă induce în eroare, făcându-vă să credeți că Iranul reprezintă o amenințare iminentă pentru Statele Unite și că, dacă ați lovi acum, ar exista o cale clară către o victorie rapidă”.