Ofițeri militari americani, vizită surpriză în Belarus pentru a observa exercițiile militare comune cu Rusia. „Vă vom arăta tot ce vă interesează”

Captură video preluată dintr-un material distribuit de Ministerul rus al Apărării pe 12 septembrie 2025 arată forțele armate ruse participând la exercițiile militare comune Zapad-2025 (Vest-2025) ale forțelor armate ale Federației Ruse și Republicii Belarus într-o locație necunoscută. Sursă foto: Handout / AFP / Profimedia

Ofițeri militari americani au observat luni exercițile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, că pot urmări „orice îi interesează”, relatează Reuters.

Rusia și Belarus au început vineri exercițiul „Zapad-2025” pe terenurile de antrenament din ambele țări, într-un moment de tensiune în creștere cu NATO, la două zile după ce Polonia a doborât drone rusești care au încălcat spațiul său aerian.

Prezența americanilor la un poligon de antrenament din Belarus a fost prezentată de ministerul apărării al țării ca o surpriză.

„Cine ar fi crezut cum va începe dimineața unei alte zile a exercițiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat care menționează prezența lor printre reprezentanții a 23 de țări, inclusiv alte două state membre NATO, Turcia și Ungaria.

Ministerul Apărării de la Minsk a difuzat un videoclip în care doi ofițeri americani în uniformă îi mulțumesc lui Khrenin pentru invitație și îi strâng mâna.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Tot ce doriți. Puteți merge acolo și puteți vedea, puteți vorbi cu oamenii”, le-a spus ministrul americanilor, care au refuzat să vorbească cu reporterii.

Polonia și-a închis granița

Polonia și-a închis granița cu Belarus ca urmare a exercițiilor militare Zapad care au loc în Belarus.

Prezența ofițerilor americani este cel mai recent semn al îmbunătățirii relațiilor dintre Washington și Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, care a permis Moscovei să-și folosească teritoriul pentru a trimite zeci de mii de soldați în Ucraina în februarie 2022.

John Coale, un reprezentant al lui Trump, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru discuții cu liderul belarus Alexander Lukașenko, care a acceptat să elibereze 52 de prizonieri din închisorile sale, inclusiv jurnaliști și opozanți politici.

În schimb, SUA au acordat o reducere a sancțiunilor companiei aeriene naționale din Belarus, Belavia, permițându-i să întrețină și să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing. Trump dorește să redeschidă ambasada SUA în Belarus în viitorul apropiat, să normalizeze relațiile și să reînvie relațiile economice și comerciale, a spus Coale.

Trump, care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina, cultivă relații mai strânse cu Lukașenko, care poartă discuții regulate cu Putin.

Săptămâna trecută, Trump i-a trimis lui Lukașenko o scrisoare prietenoasă semnată de mână prin intermediul lui Coale.