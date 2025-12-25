Ofițeri ruși de poliție, uciși într-un atac la Moscova. Ucraina susține că au fost implicați în torturarea prizonierilor de război

Doi ofițeri de poliție implicați în tortuarea prizonierilor ucraineni de război au fost uciși într-o explozie la Moscova, scrie The Kyiv Independent, citând surse din serviciul militar de informații al Ucrainei, HUR.

Comitetul de Investigații al Rusiei a confirma că explozia a dus la moartea a doi polițiști, precum și a unei a treia persoane, aflate în apropiere. Comitetul nu a specificat dacă acesta din urmă era atacatorul. Potrivit surselor HUR, ofițerii au fost implicați în torturarea sistematică a prizonierilor ucraineni, încălcând astfel Convențiile de la Geneva.

Atacul pare să fie parte a unei campanii care țintește oficiali ruși implicați în crime de război comise în Ucraina. Anterior, cei doi ofițeri ar fi participat la campania rusă din Ucraina.

Atacul ar fi avut loc în noaptea de 23 spre 24 decembrie, când un bărbat s-a apropiat de mașina de poliție parcată în apropierea unei secții de poliție și a aruncat un dispozitiv exploziv improvizat prin geamul mașinii. Explozia a ucis doi polițiști și a rănit alți doi.

Soarta atacatorului este incertă

Sursele HUR susțin că atacatorul a acționat „ca protest împotriva politicii agresive a Kremlinului”. Autoritățile ruse nu au confirmat acest lucru. Publicația pro-Kremlin RBC Russia l-a identificat pe atacator ca fiind Pavel Golubenko (24 de ani), citând o sursă din poliție. Publicația nu a precizat dacă Golubenko a murit în explozie.

Potrivit canalului de Telegram Baza, Golubenko locuia în satul Kamenka din regiunea Ivanovo și lucra într-o fabrică. Rudele acestuia nu au confirmat moartea lui.

Comitetul de Investigații a precizat că a deschis un dosar pentru atentat asupra vieții reprezentanților legii și pentru trafic de substanțe explozive.

De la începutul invaziei, forțele rusești au fost acuzate în mod repetat de Ucraina și de organizații internaționale despre maltratarea pe scară largă a prizonierilor.

Incidentul survine la scurtă vreme după un alt atentat care a avut loc la începutul săptămânii. Pe 22 decembrie, Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire operațională al Statului Major al armatei ruse, a fost ucis în urma exploziei mașinii sale.