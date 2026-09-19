Oktoberfest 2026 a început la Munchen. Cât costă berea în acest an

Sărbătoarea berii, Oktoberfest, a început sâmbătă în orașul Munchen din sudul Germaniei, fiind așteptați peste 6 milioane de vizitatori din întreaga lume, transmite DPA, conform Agerpres. Prețurile la bere sunt mai mari decât anul trecut.

Noul primar al Munchenului, Dominik Krause, din partea Verzilor, urmează să deschidă cea de-a 191-a ediție pe terenul festivalului Theresienwiese la prânz, deschizând primul butoi de bere cu strigătul tradițional „O’zapft is”, o expresie bavareză care înseamnă „S-a dat cep”.

De asemenea, va exista interes pentru câte lovituri de ciocan are nevoie Krause, în vârstă de 36 de ani, pentru a da cep butoiului la primul său Oktoberfest ca primar. „Două până la trei este obiectivul”, a spus el.

Conform tradiției, Krause va oferi primul litru de bere premierului bavarez Markus Soder, din partea Uniunii Creștin-Sociale conservatoare (CSU), în ciuda frecventelor conflicte politice dintre formațiunea acestuia din urmă și Verzi. Va fi prima dată când Soder își primește berea de deschidere pentru Oktoberfest de la un primar „verde”.

Loviturile de tun vor semnala simultan începutul oficial al festivalului. Abia atunci berea poate fi servită în corturile festivalului.

Timp de 16 zile, până pe 4 octombrie, vizitatorii se pot bucura de corturile de bere ale festivalului, de atracțiile de la parcul de distracții, de mâncarea tradițională bavareză și de muzica live, femeile purtând tradiționalele rochii dirndl și bărbații pantalonii scurți de piele lederhosen.

Prețuri la bere mai mari decât anul trecut

Festivalul, cunoscut local sub numele de Wiesn, este considerat cel mai mare festival al berii din lume, dar prețul berii este foarte piperat, apropiindu-se de 16 euro pe litru.

Berea de la Oktoberfest este din nou mai scumpă anul acesta, dimensiunea standard de un litru costând între 14,80 și 15,90 euro (aproximativ 77,9-83,7 lei). Prețul mediu a crescut cu 2,38% față de anul trecut, ajungând la 15,61 euro (82,2 lei).

Dacă berea este mai scumpă, apa rămâne gratuită. Vizitatorii insetați pot apela la fântânile gratuite cu apă potabilă situate din loc în loc în perimetrul festivalului.

Deși prețul berii Oktoberfest este un subiect peren de dezbatere, Peter Inselkammer, purtător de cuvânt al cârciumarilor festivalului, a declarat că acesta rămâne relativ ieftin conform standardelor internaționale. El a indicat o mare berărie în stil bavarez din Las Vegas, unde un litru de bere costă 24 de dolari.

Autoritățile au întărit măsurile de securitate

Anul trecut, festivalul a evitat la limită un dezastru în a doua sa sâmbătă, când două valuri de vizitatori care încercau să intre și să iasă din perimetru în același timp i-a forțat pe organizatori să închidă pentru scurt timp din cauza supraaglomerării periculoase. Martorii au descris scene de „panică în masă”.

Printre noile măsuri din acest an se numără un centru de coordonare și monitorizare în timp ce camerele asistate de inteligență artificială sunt destinate detectării mulțimilor mari într-un stadiu incipient. Un manager de mulțime va monitoriza, de asemenea, condițiile în zilele deosebit de aglomerate.

La festival și în jurul perimetrului festivalului au fost introduse interdicții cu privire la armele albe și la folosirea dronelor. Vizitatorii trebuie să treacă prin controale de securitate la intrare, gențile mari sunt interzise, iar consumul de canabis este, de asemenea, interzis.

Aproximativ 600 de ofițeri de poliție vor fi de serviciu pentru a asigura buna desfășurare a festivalului. Secția de poliție Wiesn va fi sprijinită de poliția bavareză antirevoltă, investigatori specializați în hoți de buzunare și ofițeri din opt țări.

Poliția a declarat, de asemenea, că va lua măsuri dure împotriva „upskirting-ului”, practica de a filma sau fotografia în secret pe sub fustele femeilor.

Înainte de deschiderea oficială, gazdele festivalului și producătorii de bere vor face procesiunea lor tradițională prin centrul Munchenului către terenul Oktoberfest în trăsuri și căruțe decorate. Pentru prima dată, procesiunea urmează să se oprească scurt la intrarea principală a festivalului pentru a comemora victimele atacului terorist din 1980.

Comemorarea a fost inițiată de Krause, care a spus că este important pentru el, în calitate de nou primar al orașului, să demonstreze că amintirea atacului „face parte din Oktoberfest pentru mine”.

Doisprezece persoane au fost ucise și peste 200 rănite în atentatul cu bombă din 26 septembrie 1980. Autorul atacului, Gundolf Kohler, a fost, de asemenea, ucis.