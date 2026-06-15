Un cântăreț american, care urma să concerteze la București, a murit într-un accident de elicopter în Brazilia

Șase oameni au murit după ce două elicoptere s-au ciocnit duminică dimineață deasupra orașului Rio de Janeiro. Printre victime se numără și cântărețul de muzică alternativă Oliver Tree, au confirmat autoritățile locale, transmite The Guardian.

Cele două elicoptere s-au ciocnit în aer în suburbia vestică Recreio dos Bandeirantes. Unul dintre elicoptere transporta cinci persoane, iar celălalt doar pilotul. Nu au existat supraviețuitori.

Departamentul de pompieri militari din Rio de Janeiro a declarat că unul dintre elicoptere s-a prăbușit peste o reprezentanță auto, unde erau parcate mai multe mașini electrice, izbucnind un incendiu care a fost stins. Oficialii au precizat că are loc o anchetă pentru a stabili cauza coliziunii.

Oliver Tree, în vârstă de 32 de ani, care se afla în Brazilia într-un tur mondial, se afla la bordul unuia dintre elicopterele care s-au prăbușit, a declarat o sursă din poliție pentru AFP.

Poliția a confirmat ulterior că artistul se afla pe lista pasagerilor transmisă autorităților aeronautice, însă anchetatorii nu au reușit încă să identifice trupurile persoanelor care au murit în accident, potrivit CNN.

Momentul accidentului aviatic a fost surprins într-o filmare publicată pe rețelele de socializare.

#URGENTE RIO DE JANEIRO

CHOQUE DE DOS HELICOPTEROS



▪️Colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Reportan seis personas fallecidas.



▪️Uno se estrelló en el patio de una iglesia y el otro explotó al caer, provocando que varios vehículos causaran más explosiones. pic.twitter.com/2eX5VPJwco — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 14, 2026

Oliver Tree, cunoscut pentru hituri precum „Life Goes On”, „Alien Boy” și „Miss You”, are peste 11 milioane de ascultători lunar pe Spotify, melodiile sale de top fiind ascultate de peste 700 de milioane de ori.

Artistul trebuia să susțină peste 70 de concerte în 30 de țări de pe șapte continente în timpul turneului său mondial. Unul dintre concerte era programat la București, pe 21 septembrie 2026.

A cântat în Buenos Aires, Argentina, pe 4 iunie, iar sâmbătă a distribuit pe Instagram un videoclip în care juca fotbal într-un cartier brazilian.