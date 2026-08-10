Omanul dezvăluie că o navă din „flota fantomă” a Rusiei a produs o deversare de petrol uriașă în largul său

O pată de petrol acoperă o suprafață de aproximativ 390 de kilometri pătrați în largul coastelor Omanului, a declarat luni guvernul țării, după ce o navă aflată sub sancțiuni și care transporta țiței rusesc a suferit avarii, transmite Reuters.

Două surse din domeniul securității maritime afirmă că echipajul navei „Caroline Bezengi” a raportat pentru prima dată dificultăți pe 8 iunie, în largul portului yemenit Mukalla situat în sudul țării Omanului. Evaluările inițiale indicau producerea unei explozii la bord, potrivit surselor Reuters.

În prima sa comunicare publică privind amploarea impactului asupra mediului, Omanul a declarat luni că încearcă să gestioneze scurgerea de petrol în apele sale, în apropierea insulelor Hallaniyat din largul coastei de sud.

Un comunicat al Autorității pentru Mediu din Oman, preluat de agenția de presă de stat omană, a precizat că pata de petrol acoperă aproximativ 390 de kilometri pătrați, potrivit celei mai recente analize, care a inclus imagini satelitare.

The Environment Authority, in close coordination with the Ministry of Transport, Communications and Information Technology and other relevant national stakeholders, continues its comprehensive response to the grounding of the vessel Caroline Bezengi off the Hallaniyat Islands in… pic.twitter.com/J0o2rMwTJJ — Oman News Agency (@ONA_eng) August 10, 2026

Pata de petrol a ajuns la câțiva kilometri de țărm

Potrivit comunicatului, pata se extinde spre nord-est de insule, în direcția continentului, iar în punctul cel mai apropiat se află la o distanță estimată la șapte kilometri de țărm.

O analiză realizată de Reuters pe baza imaginilor satelitare și a informațiilor furnizate de specialiști în transport maritim a arătat că deversarea provenită de la petrolierul „Caroline Bezengi”, lung de 274 de metri continua să se extindă la sfârșitul lunii trecute, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la posibilele consecințe asupra mediului.

Cauza avarierii navei nu este clară, iar Omanul nu a oferit nicio explicație în acest sens. Nava petrolieră a rămas imobilizată încă din momentul producerii exploziei.

Datele privind transportul maritim au arătat că nava fusese încărcată cu țiței rusesc înainte de această călătorie. Ultimul semnal transmis de navă prin sistemul public de urmărire AIS a fost înregistrat pe 11 iunie, în largul coastelor Yemenului.

Rusia folosește petroliere vechi, adesea întreținute necorespunzător, în ceea ce este cunoscut drept „flota fantomă”, pentru a eluda sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol rusesc.

Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva navei „Caroline Bezengi” pentru ceea ce au afirmat că este rolul acesteia în transportul de combustibili proveniți din Rusia.