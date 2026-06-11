Omenirea se confruntă cu cel mai mare număr de conflicte armate de la al Doilea Război Mondial încoace

Anul trecut au avut loc 65 de conflicte armate la nivel mondial, cel mai mare număr de când au început înregistrările în 1946, imediat după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, scrie presa din Spania, citând un raport al Programului de Date privind Conflictele (UCDP) de la Universitatea Uppsala din Suedia.

În plus, numărul conflictelor interstatale s-a dublat pentru al doilea an consecutiv, crescând de la două în 2023 la opt în 2025. Aceasta este cea mai mare cifră de când UCDP a început să colecteze date în 1946. Aceste conflicte includ războaiele dintre Rusia și Ucraina și dintre Iran și Israel, precum și dintre India și Pakistan și dintre Israel și Siria.

„Observăm o creștere clară a conflictelor dintre state. Multă vreme, războaiele dintre state au fost relativ neobișnuite, dar evenimentele din ultimii ani indică o creștere a tensiunilor internaționale și schimbări în ordinea de securitate globală”, potrivit lui Shawn Davies, analist senior la UCDP.

În total, UCDP a înregistrat 65 de conflicte armate în cursul anului 2025, cel mai mare număr de când au început să fie compilate statisticile în 1946. Treisprezece dintre acestea au fost clasificate drept războaie, ceea ce înseamnă că au dus la cel puțin 1.000 de decese legate de lupte într-un an calendaristic. Aceasta este cea mai mare cifră din 1992.

Numărul morților a crescut dramatic în cursul anului, atât în rândul combatanților, cât și al civililor. În total, aproximativ 244.600 de persoane au murit în acte de violență organizată în 2025, ceea ce îl face al doilea an cu cele mai multe victime de la genocidul din Rwanda din 1994.

„Nu este vorba doar de o creștere a conflictelor, ci și de niveluri foarte ridicate de violență letală. Mai presus de toate, observăm o creștere dramatică a violenței împotriva civililor, în special în Sudan”, spune Therese Pettersson, analist senior și manager de proiect la UCDP.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a rămas cel mai sângeros conflict din lume în 2025. UCDP a înregistrat cel puțin 94.700 de decese, adică 62% din totalul deceselor legate de lupte la nivel mondial.

Războiul dintre Israel și Hamas, precum și războiul din Sudan s-au numărat şi ele printre cele mai sângeroase conflicte din lume în cursul anului.

În plus, în Sudan, violența unilaterală împotriva populației civile s-a intensificat dramatic. Au fost raportate masacre extinse în rândul civililor în urma capturării orașului El Fasher din Darfur de către Alianța Fondatoare a Sudanului (SFA), un grup paramilitar.

„Civilii au fost victime ale violenței pe scară largă în timpul războiului din Sudan începând cu 2023, dar evenimentele din El Fasher din 2025 ies în evidență chiar și dintr-o perspectivă istorică. Acestea sunt principalul motiv pentru care numărul deceselor cauzate de violența unilaterală a atins cel mai înalt nivel din ultimii peste 30 de ani”, explică Pettersson.

Pe de altă parte, UCDP a înregistrat aproximativ 76.500 de decese cauzate de violențe unilaterale în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de peste 400% față de 2024 și cel mai ridicat nivel din 1994.

În ciuda creșterii numărului de conflicte care implică state, numărul conflictelor dintre grupuri nestatale a continuat să scadă. Conflictele dintre grupuri nestatale, cum ar fi cartelurile de droguri din Mexic, au dus la aproximativ 14.500 de decese în 2025, cea mai mică cifră din 2013. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)