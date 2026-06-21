Omul care a inventat internetul luptă ca să-i salveze sufletul: „Nu e prea târziu” / Și are o întrebare: „Siri lucrează pentru tine?”

Când Tim Berners-Lee a inventat World Wide Web în 1989, a fost o „luptă” să convingă oamenii că acesta ar trebui să fie gratuit, scrie The Journal, după ce, vineri, informaticianul britanic a povestit la un târg de carte că, în primii ani, a existat tentația de a cere bani pentru internet.

La acea vreme, el lucra pentru organizația interguvernamentală CERN, recunoscută la nivel mondial pentru activitatea sa în domeniul fizicii particulelor și al tehnologiei avansate, cu sediul în apropierea orașului elvețian Geneva.

Berners-Lee a spus că existau temeri că, într-o zi, CERN ar putea urma calea monetizării World Wide Web, motiv pentru care, spune el, convingerea directorului organizației să semneze un acord prin care să se angajeze că nu va percepe niciodată redevențe pentru această invenție „a fost un moment decisiv”.

După 37 de ani, nimeni, nici măcar Berners-Lee, nu ar fi putut prevedea utilizările actuale ale internetului, atât în sens pozitiv, cât și negativ.

„Nu e prea târziu să reparăm internetul”

Jurnalistul și antreprenorul Mark Little, care l-a intervievat pe inventator cu ocazia evenimentului de la Dalkey, a descris noua carte a lui Berners-Lee, „This Is for Everyone: The Unfinished Story of the World Wide Web”, ca pe un „apel la luptă” pentru ca oamenii să-și recâștige controlul asupra internetului.

„Putem repara internetul… Nu este prea târziu”, scrie Berners-Lee în carte, descriindu-și misiunea ca pe o „luptă pentru sufletul web-ului”.

La început, a spus el, „nu era totul rău”, descriind modul în care bloggerii puteau afișa reclame în marginea postărilor lor și puteau obține unele venituri din munca lor. Acest lucru se întâmpla înainte de apariția reclamelor și a marketingului țintit, a precizat el.

Abia în 2016 – în perioada Brexitului – Berners-Lee a început să înțeleagă cât de nociv poate fi internetul.

Un an mai târziu, el a afirmat că utilizarea abuzivă a datelor a creat un „efect de intimidare asupra libertății de exprimare” și a avertizat cu privire la „punctele oarbe ale internetului” care corup democrația.

„Siri nu lucrează pentru tine, ci pentru Apple”

Acum, el dorește ca oamenii să-și recâștige puterea, în special asupra datelor, subliniind faptul că multe companii dețin în prezent o mulțime de informații despre public și obțin profit din acestea.

El a vorbit despre necesitatea de a se asigura că inteligența artificială lucrează în folosul persoanei, nu al corporațiilor, care colectează în masă datele oamenilor.

„Siri lucrează pentru tine? Nu, lucrează pentru Apple. Alexa lucrează pentru tine? Nu, lucrează pentru Amazon”, a explicat el.

Inventatorul a afirmat anterior că reglementările trebuie regândite pentru a împiedica ca internetul să devină „mai întunecat” pentru generațiile viitoare, subliniind că internetul se află într-un „moment de cotitură”, pe măsură ce amenințări precum dezinformarea și încălcările vieții private predomină în mediul online.

La finalul discuției de la Festivalul de Carte de la Dalkey, Berners-Lee a fost întrebat dacă cartea sa urmărește să inițieze o mișcare pentru drepturile civile în contextul actual al internetului.

„Avem puterea de a schimba internetul în bine”, a mai spus Berners-Lee, potrivit The Journal.