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Actualitate

Omul de afaceri care acuză că a fost înșelat de Călin Georgescu cu 1.100.000 de euro: Am avut încredere în el / Cine este afaceristul Răzvan Leu

Maria Ionescu
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Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a făcut plângerea penală aflată la baza dosarului DIICOT care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, spune că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că i-au plăcut  „hotărârea, povestea și planurile sale”. Povestea s-a complicat apoi. Au intervenit bani, pretinde omul de afaceri. El i-a făcut o plângere la DNA lui Călin Georgescu, cu un an înainte ca Georgescu să devină o figură politică activă.

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