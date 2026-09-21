Omul de afaceri care acuză că a fost înșelat de Călin Georgescu cu 1.100.000 de euro: Am avut încredere în el / Cine este afaceristul Răzvan Leu

Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a făcut plângerea penală aflată la baza dosarului DIICOT care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, spune că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că i-au plăcut „hotărârea, povestea și planurile sale”. Povestea s-a complicat apoi. Au intervenit bani, pretinde omul de afaceri. El i-a făcut o plângere la DNA lui Călin Georgescu, cu un an înainte ca Georgescu să devină o figură politică activă.

Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, spune că a depus plângerea la DIICOT împotriva lui Georgescu în ianuarie 2024, după ce a pierdut peste un milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-a concretizat niciodată.

Înaintea ieșirii publice a omului de afaceri, avocata acestuia, Maria Florea, a dat detalii pentru HotNews despre schema de înșelătorie a lui Călin Georgescu, căreia i-a căzut victimă Leu.

„Am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă”

Omul de afaceri a reacționat printr-un comunicat de presă transmis Agerpres, în care spune că a avut încredere deplină în Călin Georgescu.

„Am făcut acest demers (depunerea plângerii penale – n.r.) dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat.

L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus.

Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja”, afirmă omul de afaceri în comunicat.

„Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare”

El mai spune că a fost asigurat de mai multe ori de către Călin Georgescu că își va recupera banii pe care i-a dat. Spune că fostul candidat la alegerile prezidențiale i-a cerut să aibă răbdare:

„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută.

Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură. Nu am niciun interes politic în această cauză.

Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi. Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta.

Cine este Răzvan Leu

Răzvan Liviu Leu este un antreprenor din Buzău, activ în domenii precum producția de beton, construcțiile, energia, agricultura, alimentația publică și afacerile imobiliare, scriu jurnaliștii de la NewsCenter.

Potrivit datelor platformei ListaFirme.ro, acesta apare ca asociat în 16 firme, una fiind în insolvență.

Principala afacere a lui Leu este Real Concrete Land SRL, societate în care controlează 70% din capital. Firma a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 12,9 milioane de lei, însă un profit net de numai 14.349 de lei. Tot cu 70% controlează Dacia Dining Buzău SRL, care a avut în 2025 afaceri de 2,95 milioane de lei.