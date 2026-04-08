OMV Petrom a înființat o structură specială pentru Neptun Deep. Cine o va conduce și care este miza

Compania OMV Petrom își face echipa care va asigura operarea gazelor din Marea Neagră, „pe măsură ce Neptun Deep avansează către producție, estimată pentru 2027″, a transmis compania petrolieră la solicitarea HotNews. Miza este importantă, având în vedere că exploatarea din Marea Neagră va dubla producția României de gaze, care va deveni, astfel, un jucător important pe piața europeană a gazelor.

Compania a confirmat pentru HotNews că „recent a fost înființată structura organizațională aferentă”. Conducerea acestei structuri se află în subordinea lui Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare și Producție, a precizat Petrom.

Potrivit companiei, operarea este o etapă care „necesită competențe diferite față de fazele de explorare si dezvoltare, specifice activităților de producție și operare offshore”.

Cristian Hubati are 20 de ani de experiență în industria de ţiţei şi gaze naturale. El s-a alăturat OMV Petrom în 2007 şi a deținut, de atunci, mai multe funcții de conducere în grupul OMV. A fost numit membru al Directoratului OMV Petrom începând cu 17 aprilie 2023.

Cine va conduce noul departament

OMV nu a precizat oficial și cine va fi numit la conducerea departamentului care se va afla în subordinea lui Hubati. Surse din companie au declarat pentru HotNews că acesta va fi condus de Johann Lechner, consilier în compania austriacă OMV, acționarul majoritar al OMV Petrom, cu 51%. Statul român este acționar minoritar, cu 20%, compania fiind listată pe BVB.

Întrebată dacă noul departament va fi condus de Johann Lechner, compania a spus că nu detaliează „aspecte individuale privind angajații OMV Petrom”. Acesta se află în subordinea lui Berislav Gaso, care are funcție de conducere în Executivul OMV, dar și de membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom.

Având în vedere relația de subordonare în cazul celor doi reprezentanți ai OMV, acționarul majoritar al Petrom, HotNews a întrebat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în ce măsură poate fi respectat principiul accesului egal la informații al acționarilor companiei pe subiecte sensibile legate de activități cu un impact major pe prețul acțiunilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a răspuns oficial că „în cazul informațiilor care se califică drept informații privilegiate, societatea are obligația de a asigura tratamentul egal al investitorilor prin accesul la această categorie de informații, fiind necesare, totodată, aplicarea și respectarea tuturor mecanismelor de gestionare a acestui tip de informații”.

„Urmărind relația de afiliere, cele două companii sunt chemate să asigure alinierea la cele mai înalte standarde de guvernanță corporativă. În concret, prin raportare la calitatea de emitent listat pe piața de capital din România, OMV Petrom S.A. are obligația de a respecta cerințele specifice aplicabile în materia emitenților, astfel cum sunt prevăzute la nivelul legislației naționale incidente în materie”, a precizat ASF.

OMV Petrom S.A., filială a societății (mamă) OMV AKTIENGESELLSCHAFT care are o deținere de 51,16% din capitalul social al companiei, are calitatea de societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, potrivit ASF.

Producția României de gaze se va dubla

Gazele din Marea Neagră vor începe să fie extrase de la mijlocul anului viitor. Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, în cote egale. Pe durata exploatării, se estimează că perimetrul va furniza un volum total de circa 100 miliarde metri cubi de gaze naturale, conform OMV Petrom. Spre comparație, consumul de gaze al României este de circa 10 miliarde de metri cubi pe an.

Începând cu 2027, odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, producția națională va crește treptat, peste necesarul de consum național.

Prin urmare, peste un an și jumătate, producția de gaze a României, care oricum este una dintre cele mai mari din UE, se va dubla.

România produce în prezent peste 9 miliarde de metri cubi pe an, iar consumul este, în unii ani, sub 10 miliarde metri cubi. Producția de gaze va crește cu cel puțin 75% începând din 2027, cantități care vor fi greu de absorbit de către piața românească, a scris Reuters.