ONU a inclus Israelul și Rusia pe „lista neagră” legată de violenţele sexuale în timpul conflictelor. Raportul documentează sute de cazuri

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a inclus Israelul și Rusia pe lista statelor și actorilor implicați în violențe sexuale asociate conflictelor armate, potrivit unui nou raport care documentează sute de cazuri de abuzuri comise în contextul războaielor din Gaza și Ucraina, notează The Guardian.

ONU a confirmat cazuri de abuz sexual asupra a 31 de palestinieni – bărbați, femei și copii – din Fâșia Gaza și Cisiordania ocupată, în perioada 2023-2025. Potrivit raportului, atacurile atribuite Israelului au inclus violuri în grup și folosirea violenței sexuale ca formă de tortură.

Printre alte abuzuri documentate se numără violuri comise cu obiecte, tentative de viol, agresiuni asupra organelor genitale, împușcarea intenționată în zona genitală, dezbrăcarea forțată și amenințări cu violul.

ONU precizează că aceste cazuri reprezintă „incidente și tipare de comportament” și nu o imagine completă a fenomenului, întrucât anchetatorii organizației au întâmpinat restricții în desfășurarea investigațiilor.

Israelul și Rusia au obstrucționat investigațiile

Israelul a interzis accesul experților ONU în centrele de detenție, a blocat deplasările acestora în Fâșia Gaza și a amenințat deținuți palestinieni pentru a nu raporta abuzurile după eliberare.

Și Rusia a împiedicat investigațiile privind violențele sexuale „sistematice” comise împotriva ucrainenilor, refuzând accesul observatorilor la prizonierii de război și la civilii aflați în detenție, potrivit ONU.

În pofida acestor obstacole, anchetatorii au confirmat 310 cazuri de abuzuri atribuite Rusiei, inclusiv violuri, violuri în grup, mutilări ale organelor genitale și aplicarea de șocuri electrice în zona genitală. Majoritatea victimelor au fost bărbați, însă printre persoanele abuzate s-au numărat și 26 de femei și patru fete.

ONU a constatat anterior că Rusia a folosit în mod sistematic tortura sexuală împotriva ucrainenilor, atât civili, cât și prizonieri de război, în „aproape toate” centrele de detenție.

Potrivit raportului, în două treimi dintre cazuri, forțele ruse au recurs la mai multe forme de violență sexuală, iar peste jumătate dintre supraviețuitori au fost supuși în mod repetat unor agresiuni sexuale. Cei mai mulți dintre aceștia au fost intervievați pe teritoriul controlat de Ucraina, după eliberare.

ONU invocă o „cultură a impunității”

Raportul susține că o „lipsă sistemică de tragere la răspundere” pentru violențele sexuale a contribuit la crearea unei culturi a impunității.

ONU citează cazul unui deținut din Gaza care ar fi fost agresat sexual și violat, incident surprins de camerele de supraveghere și raportat poliției de medici israelieni.

Potrivit articolului care citează raportul, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a descris pe presupușii autori drept „eroi”, iar tentativa eșuată de a-i urmări penal drept „criminală”. Victima nu a fost niciodată inculpată și a fost ulterior eliberată.

Raportul menționează că, în ultimii ani, organizații pentru drepturile omului au acuzat autoritățile israeliene că au transformat centrele de detenție pentru palestinieni în „lagăre de tortură”, unde violența, umilirea și privarea de hrană au devenit practici obișnuite.

Ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, reprezentant al extremei drepte, care s-a lăudat în trecut cu o „revoluție a închisorilor”, a provocat săptămâna trecută o criză diplomatică după ce a publicat imagini cu forțe de securitate israeliene abuzând activiști internaționali reținuți în timp ce încercau să ajungă în Gaza cu ajutoare.

Hamas și forțele ucrainene, de asemenea menționate în raport

ONU a inclus anterior și Hamas pe lista privind violența sexuală în conflicte, pentru atacurile din 7 octombrie asupra Israelului și pentru abuzurile comise împotriva ostaticilor din Gaza. Gruparea nu a recunoscut existența unor astfel de cazuri și nici nu a tras la răspundere presupuşii autori.

Raportul menționează că și forțele ucrainene au fost implicate în acte de violență sexuală asociate conflictului. Din 2022 au fost verificate 31 de incidente, inclusiv lovituri aplicate în zona genitală, șocuri electrice și dezbrăcare forțată, majoritatea înainte de 2025.

În același timp, raportul arată că autoritățile ucrainene au permis accesul observatorilor independenți și al avocaților și au adoptat măsuri pentru consolidarea cadrului legal privind combaterea violenței sexuale.