ONU acuză Rusia de torturi sexuale „oribile” asupra unor civili în zonele ocupate din Ucraina

Mai mulți experți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) au denunțat într-o scrisoare adresată Moscovei, în toiul discuțiilor asupra unui eventual plan de pace, torturile sexuale „oribile” la care au fost supuși civili ucraineni în regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, informează joi France Presse și Agerpres.

În plan mai general, ei acuză Rusia că duce o „politică deliberată și sistematică de tortură” în Ucraina.

„Bătuți, legați la ochi, supuși unor execuții simulate”

Raportoarea specială asupra torturii, Alice Jill Edwards, precum și mai mulți alți experți, au trimis Federației Ruse un dosar ce documentează aceste cazuri.

Este vorba de zece civili ucraineni „maltratați în regiunile ocupate ale Ucrainei, în special în Herson, Harkov și Zaporojie”.

„Aceste acuzații distincte, ce relatează experiențele a patru femei și șase bărbați, sunt cu adevărat oribile”, a declarat Edwards, care subliniază că aceste cazuri reprezintă „doar un mic eșantion”.

Aceste victime au fost supuse unor „violențe puternic sexualizate, incluzând violuri, amenințări cu violul și alte comportamente depravate”, a insistat experta.

În toate cazurile documentate, au fost administrate șocuri electrice repetate, în special asupra organelor genitale. „Acești civili au fost bătuți, loviți în timp ce erau legați la ochi și, în unele cazuri, supuși unor simulacre de înec și execuții simulate”, precizează comunicatul experților.

„Rusia pare să fi abandonat total regulile internaționale”

Acești specialiști în domenii legate de respectarea drepturilor omului în sens larg sunt mandatați de Consiliul Drepturilor Omului, însă nu vorbesc în numele ONU.

„O regulă elementară a dreptului internațional al războiului stipulează că civilii trebuie protejați. Rusia pare să fi abandonat total regulile internaționale. Este demult timpul ca ea să dea socoteală pentru aceste practici ilegale și să fie exercitată o presiune sporită de către toate statele care au o influență asupra ei”, a insistat experta australiană.

Semnatarii scrisorii au cerut guvernului rus să furnizeze „informații suplimentare asupra acuzațiilor specifice, precum și asupra măsurilor generale luate pentru a preveni tortura și violențele sexuale comise de personalul militar rus și personalul auxiliar, precum și de autoritățile serviciilor de informații și de detenție”.

Una dintre femeile vizate este în continuare deținută în Federația Rusă și a fost lansat un apel pentru eliberarea sa urgentă, precizează comunicatul.