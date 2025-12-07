ONU, apel către talibani pentru anularea interdicției care vizează sute de femei din structurile sale

Un fost centru al agenției pentru refugiați a ONU, din provincia afgană Herat, din apropierea frontierei cu Iran. Credit: Mohsen KARIMI / AFP / Profimedia

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a solicitat autorităților talibane, duminică, să ridice interdicția în cazul femeilor afgane care lucrează în structurile sale, spunând că aceste măsuri pun în pericol „servicii salvatoare de vieți”, transmite AFP.

De când au revenit talibanii la putere în Afganistan, în 2021, femeilor afgane le-a fost interzis să ocupe o gamă largă de locuri de muncă, să viziteze parcuri și saloane de înfrumusețare, dar și să meargă la școală după vârsta de 12 ani.

În septembrie, autoritățile talibane au interzis personalului feminin să mai intre în birourile ONU.

„Solicităm anularea interdicției impuse personalului feminin și contractoarelor afgane privind intrarea în sediile ONU și accesul lor în singuranță în birouri și pe teren”, a declarat Susan Ferguson, reprezentanta specială a agenției ONU pentru femei în Afganistan.

„Cu cât rămân în vigoare mai mult aceste restricții, cu atât mai mare este riscul pentru aceste servicii salvatoare de vieți”, a mai spus Susan Ferguson, susținând că restricțiile încalcă principiile ONU privind drepturile omului și egalitatea.

Sute de femei afectate de interdicție

În comunicat nu este menționat numărul angajatelor afectate de interdicție, dar surse ONU au indicat că este vorba despre sute de femei.

Personalul în cauză a lucrat de la distanță în ultimele trei luni, oferind în special asistență pentru victimele cutremurelor și pentru migranții afgani expulzați din Pakistan și Iran, a precizat reprezentanta specială a ONU.

Susan Ferguson a spus că activitatea femeilor respective este „indispensabilă”.

„Doar prin prezența lor putem ajunge la femei și fete în siguranță și putem oferi asistență adecvată din punct de vedere cultural”, a adăugat ea.

Autoritățile talibane nu au răspuns pe moment solicitării AFP de a comenta situația.

În septembrie, agenția pentru refugiați a ONU a suspendat fluxul de ajutoare financiare către migranții afgani întorși în țară, spunând că este imposibil să facă interviuri și să adune informații despre femei, reprezentând peste 50% din numărul total al persoanelor în cauză.