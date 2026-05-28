ONU avertizează că omenirea va traversa un an cu temperaturi fără precedent până în 2030

Pe măsură ce criza climatică se intensifică, este aproape sigur că până în 2030 vom avea un an cu cele mai ridicate temperaturi, a avertizat Organizația Meteorologică Mondială a ONU, transmite The Guardian.

Cu un fenomen El Nino așteptat spre sfârșitul anului 2026, recordul global de temperatură ar putea fi doborât încă din 2027, potrivit ONU.

Emisiile de dioxid de carbon provenite din combustibilii fosili continuă să crească, reținând mai multă căldură și provocând fenomene meteo extreme, inclusiv valul de căldură record care a lovit Marea Britanie și Europa în această săptămână.

Se estimează deja că încălzirea globală ia o viață în fiecare minut, iar numărul victimelor va crește probabil dacă emisiile nu scad rapid.

Raportul ONU estimează o probabilitate de 86% ca cel puțin un an din perioada 2026-2030 să depășească anul 2024 ca fiind cel mai cald an înregistrat vreodată.

De asemenea, există o probabilitate de 75% ca temperatura medie pentru perioada de cinci ani cuprinsă între 2026 și 2030 să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai ridicată decât media preindustrială.

„Ce mai recent val de căldură din Europa ne reamintește în mod brutal de impactul tot mai grav al crizei climatice, atât din punct de vedere uman, cât și economic. Multe alte regiuni ale lumii sunt, de asemenea, grav afectate, cum ar fi India și alte părți ale Asiei”, a declarat Simon Stiell, șeful departamentului ONU pentru schimbările climatice.

Acesta a spus că protejarea vieților oamenilor, a întreprinderilor și a economiilor împotriva caniculei extreme și a multor alte costuri tot mai mari generate de schimbările climatice reprezintă o prioritate fundamentală pentru fiecare națiune.

„Iar acest demers începe prin renunțarea mult mai rapidă la dependența de combustibilii fosili”, a afirmat Stiell, subliniind că energia curată este acum mai ieftină decât combustibilii fosili și se produce mai rapid.

Oamenii de știință au avertizat în repetate rânduri că o încălzire de peste 1,5 grade Celsius riscă să producă valuri de căldură, secete, furtuni și inundații mai severe și îngreunează adaptarea comunităților.

Canicula extremă, pusă pe seama El Nino

Specialiștii estimează că temperaturile globale vor crește sub influența fenomenului El Nino, un fenomen meteo caracterizat prin încălzirea neobișnuită a apelor de la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial.

Probabilitatea apariției unui fenomen El Nino în perioada decembrie 2026 – februarie 2027 este de 96%. Există, de asemenea, o probabilitate de 35% ca acesta să fie un super-El Nino, conform celor mai recente previziuni ale Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA.

Fenomenele El Nino se formează din cauza schimbărilor vânturilor din Oceanul Pacific, care determină eliberarea căldurii stocate în ocean în atmosferă.

„Ne așteptăm la un fenomen El Nino pentru sfârșitul anului 2026, ceea ce crește șansele ca anul următor, 2027, să fie următorul an record”, a declarat dr. Leon Hermanson, autorul principal al raportului OMM.

Noul raport ONU mai prevede că următoarele cinci ierni din Arctica vor fi cu 2,8 grade Celsius peste mediile recente, ceea ce înseamnă că regiunea se încălzește de peste trei ori mai repede decât media globală.

Raportul face, de asemenea, previziuni privind precipitațiile, sugerând că Europa de Nord, Sahelul, Alaska și Siberia vor fi probabil mai umede decât de obicei în perioada mai-septembrie în următorii cinci ani, în timp ce Amazonul va fi probabil mai uscat.