OPEC+ aprobă a patra majorare consecutivă a producţiei de petrol

OPEC+ a aprobat duminică o nouă creştere a cotelor de producţie de petrol, a patra în tot atâtea luni, în pofida faptului că războiul dintre Statele Unite şi Iran continuă să limiteze exporturile mai multor state membre.

Grupul a decis majorarea ţintelor de producţie cu 188.000 de barili pe zi, începând din luna iulie, informează postul CNBC, citat de News.ro.

Decizia vine într-un context dificil pentru piaţa petrolului. Conflictul din Orientul Mijlociu a redus fluxurile de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, provocând o criză majoră de aprovizionare. Mai mulţi producători din Golf, inclusiv Arabia Saudită, nu au reuşit să îşi onoreze integral livrările către clienţi de la sfârşitul lunii februarie.

Situaţia OPEC+ a fost complicată suplimentar de retragerea Emiratelor Arabe Unite din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, după aproape şase decenii de apartenenţă.

Şapte membri-cheie ai alianţei – Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan şi Oman – au majorat deja cotele de producţie cu aproape 600.000 de barili pe zi în perioada aprilie-iunie.

În realitate însă, producţia efectivă a grupului a scăzut semnificativ din cauza reducerii exporturilor din statele Golfului. Potrivit datelor OPEC, producţia medie a coborât la 33,19 milioane de barili pe zi în aprilie, faţă de 42,77 milioane de barili pe zi în februarie.

Majorarea aprobată pentru iulie este identică celei din iunie şi mai mică decât creşterile de aproximativ 206.000 de barili pe zi aprobate pentru aprilie şi mai, ajustarea fiind făcută după ieşirea Emiratelor Arabe Unite din alianţă.

„O creştere a producţiei OPEC+ înseamnă foarte puţin cât timp Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă”, a declarat Jorge Leon, analist la Rystad Energy şi fost oficial OPEC.

Acesta a avertizat că, după redeschiderea rutei maritime, piaţa ar putea trece rapid de la teama unei penurii la teama unui surplus de petrol.

Pe fondul speranţelor că un nou conflict direct între Statele Unite şi Iran este mai puţin probabil, preţurile petrolului au scăzut vineri. Brent a închis la 93,09 dolari pe baril, iar petrolul american WTI la 90,54 dolari pe baril. Înainte de izbucnirea războiului, cotaţiile se situau în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.

Creşterile de producţie fac parte din procesul de eliminare treptată a reducerii voluntare de 1,65 milioane de barili pe zi convenite în 2023. După majorarea din iulie, alianţa mai are aproximativ 567.000 de barili pe zi de readus pe piaţă din reducerea iniţială.

Dacă ritmul actual va fi menţinut şi în august şi septembrie, OPEC+ ar putea finaliza complet eliminarea acestei reduceri până la sfârşitul trimestrului al treilea.

Într-o reuniune separată desfăşurată tot duminică, la care au participat toate statele membre ale alianţei, miniştrii au decis să nu modifice politica generală de producţie valabilă până la sfârşitul anului 2026.

OPEC+ continuă, de asemenea, evaluarea capacităţilor de producţie ale statelor membre, care vor sta la baza stabilirii noilor cote pentru anul 2027.