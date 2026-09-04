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Actualitate

OpenAI a ascuns un atac în roi comis de agenți AI înainte de incidentul „fără precedent” din iulie. Acuzații grave la adresa companiei lui Sam Altman

Sebastian Jucan
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Un roi de agenți OpenAI rebeli au deturnat în această primăvară un site german și l-au transformat într-un panou de mesaje pentru alți agenți AI, potrivit unei noi cercetări publicate vineri.

Separat de cercetare, două surse au declarat pentru Reuters că directorii de la OpenAI au aflat despre incident cu câteva săptămâni în urmă, dar au păstrat informația sub tăcere în timp ce încercau să gestioneze consecințele atacului din iulie asupra platformei Hugging Face.

OpenAI a declarat la momentul respectiv că atacul agenților săi AI a fost unul „fără precedent” în domeniu. Așa-zișii agenți AI sunt instrumente de inteligență artificială proiectate să completeze sarcini cap-coadă într-un mod cât mai autonom, cu input uman minim.