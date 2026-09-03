Prima companie din lume atacată vreodată de sisteme AI autonome a fost cumpărată de un gigant al Silicon Valley

Nvidia a anunțat oficial că va plăti 12,9 miliarde de dolari pentru achiziționarea platformei open-source de inteligență artificială Hugging Face, care a devenit în luna iulie prima companie atacată vreodată de sisteme AI ce au acționat autonom, relatează CNBC.

Tranzacția era așteptată de analiști în condițiile în care publicația The Information a relatat săptămâna trecută că părțile au ajuns la un acord. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a declarat într-un mesaj publicat joi pe blog Hugging Face va „rămâne o platformă deschisă pentru întregul ecosistem AI” și după achiziție.

„Împreună, vom extinde platforma Hugging Face, îi vom consolida infrastructura și vom extinde accesul la inteligența artificială pentru dezvoltatori și instituții din întreaga lume”, a promis Huang.

Clément Delangue, CEO-ul Hugging Face, a declarat joi pentru CNBC că firma sa l-a contactat pe Huang în timpul verii în legătură cu o posibilă tranzacție, „iar câteva săptămâni mai târziu, iată-ne aici”.

Nvidia și Hugging Face susțin ambele dezvoltarea de modele AI open-source

Hugging Face a fost recent în centrul atacului cibernetic care a stârnit îngrijorări cu privire la evoluția rapidă a instrumentelor puternice de inteligență artificială și securitate cibernetică.

OpenAI a dezvăluit în iulie că agenți AI pe care i-a creat au evadat din mediul de testare, au accesat internetul și au atacat sistemele Hugging Face pentru a obține acces la informații care le-ar fi permis să falsifice rezultatele testelor.

Delangue, un susținător al modelelor open-source, a pus atacul companiei sale pe seama unor greșeli de ordin tehnic. Ela declarat joi pentru CNBC că breșa de securitate a demonstrat importanța modelelor deschise și necesitatea ca firma sa să „intensifice eforturile” pentru răspândirea inteligenței artificiale open-source.

Clement Delangue (centru), alături de alți directori din Silicon Valley în timpul unei audieri din Congresul SUA, FOTO: Chip Somodevilla / Getty images / Profimedia

Huang a spus că mediul open-source le poate oferi celor care se apără un „avantaj asimetric” în fața atacatorilor.

„Când spun capacitate asimetrică, sunt mult mai mulți oameni care se ocupă de protecție decât oameni care atacă”, a explicat el. „Prin urmare, beneficiul faptului că această comunitate se reunește în jurul modelelor deschise, astfel încât oamenii să poată colabora în mod complet transparent unii cu ceilalți, le oferă celor care se apără un avantaj asimetric”, a adăugat acesta.

O tranzacție de reper pentru Nvidia

Tranzacția reprezintă a doua cea mai mare tranzacție realizată vreodată de Nvidia, după cumpărarea a unor active ale producătorului de cipuri Groq pentru 20 de miliarde de dolari. Tranzacția respectivă a fost încheiată în decembrie anul trecut.

Înainte de aceasta, cea mai mare tranzacție a companiei fusese achiziția în 2019 a producătorului israelian de cipuri Mellanox, pentru aproape 7 miliarde de dolari.

Nvidia a devenit cea mai valoroasă companie din lume datorită cererii uriașe pentru unitățile sale de procesare grafică, care au alimentat „boom”-ul inteligenței artificiale generative.