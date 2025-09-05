OpenAI face un pas îndrăzneț și va lansa propriile procesoare. Când vor fi gata și cine este gigantul tech care va ajuta compania devenită faimoasă pentru ChatGPT

OpenAI face o schimbare de direcție și va produce propriile cipuri pentru AI, urmând să le lanseze în 2026, cu ajutorul gigantului tech Broadcom, scrie Financial Times.

Parteneriatul dintre compania ce a creat ChatGPT și grupul american de semiconductori marchează o schimbare de direcție într-o industrie unde tot mai multe companii caută alternative personalizate la dominația Nvidia.

Sursele spun că, cel puțin la început, aceste procesoare vor fi folosite pe plan intern de companie, și deci nu vor fi la dispoziție clienților externi.

Șeful Broadcom, Hock Tan, a vorbit joi despre un „client misterios” care s-a angajat la comenzi în valoare de 10 miliarde de dolari. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, acest client este chiar OpenAI. Broadcom are 37.000 de angajați și o cifră anuală de afaceri de peste 50 miliarde dolari.

Cipul, proiectat împreună cu Broadcom, ar urma să fie livrat anul viitor. Mișcarea urmează strategia giganților tech Google, Amazon și Meta, care și-au dezvoltat propriile cipuri specializate pentru „task-uri” AI, pe fondul cererii uriașe de putere de calcul pentru antrenarea și rularea modelelor.

Broadcom Inc are o valoare de piață de 600 miliarde dolari și produce cipuri folosite la telefoane mobile, centre de date, echipamente de rețea, servere și dispozitive de stocare.

Broadcom este și unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru Wi-Fi, Bluetooth, rețele 5G și centre de date.

OpenAI are nevoie de putere de calcul substanțială pentru a-și antrena și rula sistemele.

Anul trecut, Reuters a relatat că OpenAI colabora cu Broadcom și TSMC pentru a dezvolta primul său cip intern destinat „alimentării” sistemelor de inteligență artificială, integrând în același timp cipuri AMD, alături de cele de la Nvidia.

La acea vreme, OpenAI analizase o serie de opțiuni pentru a-și diversifica aprovizionarea cu cipuri și pentru a reduce costurile.

Sursa foto: Dreamstime.com