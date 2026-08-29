OpenAI, nouă mutare în conflictul cu Musk, care lovește în Cursor. Reacția lui Musk: „Nici că s-ar putea să-mi pese mai puțin”

OpenAI a anunțat vineri că intenționează să înceteze furnizarea de modele AI către Cursor, compania producătoare de instrumente de programare care aparține acum SpaceX, compania lui Elon Musk, ceea ce marchează o nouă escaladare a rivalității acerbe dintre Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și cel mai bogat om al lumii, transmite Reuters.

Musk și Altman sunt în conflict de ani de zile, o dispută care a culminat la începutul acestui an cu un proces privind acțiunea în justiție de 150 de miliarde de dolari intentată de Musk împotriva OpenAI.

În timpul procesului, avocatul lui Musk a afirmat că Musk și alți martori au declarat că Altman este un mincinos, în timp ce OpenAI a susținut că Musk a încercat să preia controlul asupra companiei.

Musk: „Nici că s-ar putea să-mi pese mai puțin”

„Luăm această decizie deoarece nu putem avea încredere că SpaceX va utiliza tehnologia noastră în conformitate cu termenii și condițiile noastre de utilizare, având în vedere experiența noastră cu încălcarea contractelor de către companiile lui Elon Musk”, a declarat OpenAI într-o postare pe blog.

Musk a răspuns sâmbătă dimineața într-o postare pe X, scriind: „Nici că s-ar putea să-mi pese mai puțin”.

El i-a acuzat pe Altman și pe președintele OpenAI, Greg Brockman, că sunt „nedemni de încredere”, repetând în același timp afirmația sa că aceștia „au furat o organizație non-profit open source”.

Musk, cea mai bogată persoană din lume, i-a dat în judecată pe OpenAI și pe Altman pentru „furtul unei organizații caritabile”, prin trădarea misiunii inițiale non-profit a companiei în scopul îmbogățirii proprii. Un juriu federal a decis împotriva lui Musk la începutul acestui an, constatând că acesta a depus plângerea prea târziu.

Anthropic mărește puterea de calcul a modelelor Claude din Cursor

Cu toate acestea, Michael Truell, cofondator al Cursor și acum director la SpaceX, a declarat pe X că firma poartă discuții cu echipa OpenAI pentru a rezolva această problemă.

La câteva ore după anunțul OpenAI, Anthropic, care este rivală a ambelor firme, dar are un parteneriat în curs cu SpaceX, a declarat că intenționează să mărească puterea de calcul pentru a susține modelele Claude în Cursor, potrivit lui Tom Brown, unul dintre cofondatorii firmei.

Într-o postare pe blog, OpenAI a afirmat că X, cunoscută anterior sub numele de Twitter și care face acum parte din SpaceX, a încălcat termenii contractului său cu OpenAI după ce Musk a achiziționat platforma.

„Pentru a colabora cu un partener de anvergură precum SpaceX, ne bazăm de obicei pe contracte personalizate pentru a asigura respectarea termenilor noștri de utilizare și pentru a garanta că integrarea asigură siguranța la scară largă”, a adăugat compania de AI.

Producătorul ChatGPT a declarat că a propus data de 12 noiembrie 2026 ca termen de încetare a colaborării, precizând că acordul său cu Cursor îi oferea o perioadă limitată de timp pentru a rezilia contractul în urma „unei schimbări de control”.