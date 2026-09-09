OpenAI susține că a rezolvat o problemă de matematică veche de 90 de ani în doar 88 de ore

Compania condusă de Sam Altman a mobilizat mii de boți AI pentru a ataca faimoasele ecuații Navier-Stokes din dinamica fluidelor.

Compania OpenAI a anunțat marți că a folosit un grup de 10.000 de roboți independenți (agenți AI) care au lucrat împreună timp de 88 de ore. Aceștia au schimbat aproape 3 milioane de mesaje pentru a găsi răspunsul, potrivit BBC.

Efortul de calcul a fost uriaș: calculatoarele au consumat resurse care, la prețurile actuale, ar costa în jur de 10 milioane de dolari.

OpenAI consideră acest succes o „piatră de hotar” pentru tehnologie și a precizat: „Scopul nostru în publicarea acestui rezultat este de a prezenta progresele substanțiale înregistrate de modelele noastre de IA. Nu intenționăm să revendicăm Premiul Mileniului pentru acest rezultat.”

Soluția la care OpenAI susține că a ajuns în prezent pentru problema existenței și netezimii ecuațiilor Navier–Stokes a rezolvat două dintre cele patru afirmații din demonstrația solicitată de Premiul Mileniului.

Premiul este administrat de Institutul de Matematică Clay și are o valoare de 1 milion de dolari, însă rezultatul nu a fost încă verificat independent de alți experți.

Ce sunt ecuațiile Navier-Stokes

Ecuațiile Navier-Stokes arată cum se mișcă fluidele, cum ar fi aerul sau apa. Ele sunt folosite pentru prognoza meteo sau pentru a înțelege cum zboară avioanele.

Timp de 90 de ani, cercetătorii nu au reușit să demonstreze complet cum funcționează ecuațiile în momentele de turbulență, când totul se mișcă haotic. Practic, matematicienii nu puteau dovedi dacă ele rămân mereu sigure sau dacă pot genera erori.

Controversă în lumea științifică

Tristan Buckmaster, profesor de matematică la Universitatea din New York, a declarat marți că el și Levent Alpöge, un matematician care lucrează pentru Anthropic, rivalul OpenAI, lucraseră și ei la găsirea unor soluții pentru această problemă.

Cei doi folosiseră instrumentul Codex al OpenAI în cadrul muncii lor, însă Buckmaster a afirmat că, pe 3 septembrie, a aflat că „informații despre progresul nostru fuseseră transmise către OpenAI”.

El a susținut că OpenAI nu a început să lucreze la ecuații decât după ce informațiile despre munca lor ajunseseră la companie și a adăugat că s-a simțit obligat să facă public totul „deoarece alternativa ar fi să las o serie de anunțuri să afirme ceva ce știu că este fals”.

Marți, OpenAI a felicitat „munca paralelă” a celor doi, calificând-o drept „remarcabilă”. Compania a declarat că nu a văzut niciuna dintre lucrările lor prin niciun mijloc până când acestea nu au fost făcute publice și că nu s-a accesat nicio dată a utilizatorilor în cadrul activității sale.

OpenAI a adăugat că, „deși este puțin probabil, nu putem exclude posibilitatea ca datele anonimizate obținute din utilizarea produselor noastre de către aceștia să fi contribuit la îmbunătățirea modelelor noastre”, menționând însă că demonstrațiile și rezultatele exacte diferă semnificativ.