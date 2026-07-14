Operația pe inimă la copii: unele malformații cardiace pot fi corectate microinvaziv, fără deschiderea sternului

Unele malformații cardiace congenitale pot fi corectate astăzi prin tehnici microinvazive, fără deschiderea sternului. Pentru copiii eligibili, această abordare poate însemna o recuperare mai ușoară, mai puțină durere și o cicatrice discretă. DOAR LA MONZA ARES, aceste intervenții sunt realizate de dr. Theodor Cebotaru, singurul chirurg cardiovascular din România care efectuează această abordare microinvazivă în chirurgia cardiacă pediatrică. Fiecare caz este evaluat în cadrul Heart Team Pediatric, echipa multidisciplinară care stabilește cea mai sigură și potrivită soluție terapeutică pentru fiecare copil. În funcție de tipul malformației, echipa decide dacă tratamentul optim este unul intervențional, prin cateter, o intervenție chirurgicală microinvazivă sau o operație clasică.

„Obiectivul nu este să alegem cea mai spectaculoasă tehnică, ci cea mai potrivită soluție pentru pacient. Dacă tipul defectului și anatomia copilului permit, intervenția poate fi realizată prin micro-toracotomie, fără deschiderea sternului. Important este ca defectul să fie corectat complet și în siguranță”, explică Dr. Theodor Cebotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Nu toți copiii sunt însă candidați pentru chirurgia microinvazivă. Atunci când anatomia defectului sau complexitatea malformației impun o intervenție clasică, prin sternotomie, aceasta rămâne cea mai sigură opțiune. La MONZA ARES, aceste cazuri sunt tratate de prof. dr. Eugen Săndică, unul dintre cei mai reputați chirurgi cardiovasculari pediatri din Europa.

Pentru orice părinte, gândul că propriul copil ar putea avea nevoie de o operație pe inimă rămâne una dintre cele mai grele încercări. Apar imediat întrebări despre riscuri, durere, recuperare, cicatrici și despre felul în care diagnosticul va schimba viața copilului. În ultimii ani, însă, chirurgia cardiacă pediatrică a început să ofere răspunsuri care, în anumite cazuri, pot aduce mai multă liniște familiilor.

Când operația pe inimă poate fi făcută cu mai puțină traumă pentru copil

În chirurgia cardiacă, accesul la inimă se face adesea prin sternotomie, adică prin deschiderea sternului. Este o metodă sigură, necesară în multe intervenții și folosită în continuare acolo unde cazul o cere. Pentru anumite malformații cardiace, însă, chirurgia pediatrică modernă permite un abord lateral, prin micro-toracotomie. Prin această tehnică, chirurgul ajunge la inimă printr-o incizie laterală, de dimensiuni reduse, poziționată într-o zonă mai puțin vizibilă. Intervenția rămâne complexă și cere precizie, pentru că spațiul de lucru este mai restrâns. Diferența importantă pentru copil este că sternul rămâne intact, iar impactul asupra peretelui toracic poate fi mai redus.

Dincolo de beneficiul estetic al unei cicatrici mai discrete, pentru copil contează mai ales recuperarea. Un abord cu impact mai mic asupra peretelui toracic poate însemna respirație mai confortabilă, mobilizare mai rapidă, mai puțin disconfort și, în unele cazuri, o revenire mai rapidă acasă, aproape de familie.

Cazul unei fetițe de doi ani, operată fără deschiderea sternului

Un caz recent tratat la MONZA ARES arată concret cum se ia această decizie în practică. O fetiță diagnosticată încă de la naștere cu defect septal atrial avea un defect foarte mare pentru vârsta ei. Ecografic, acesta fusese măsurat la 1,5 cm, însă în total ajungea la aproape 2 cm, din cauza unei porțiuni acoperite de o membrană perforată care nu separa eficient cele două atrii.

Deși fetița nu obosea încă vizibil, inima începuse deja să arate semnele suprasolicitării. Cavitățile drepte erau mult dilatate, iar dezvoltarea copilului începuse să stagneze.

„A fost un caz important prin vârsta și greutatea copilului, dar mai ales prin dimensiunea defectului. Vorbim despre o fetiță de doi ani, de 13 kilograme, cu un defect septal atrial foarte mare pentru vârsta ei. Copila nu obosea încă vizibil, însă inima era deja mult mărită, cavitățile drepte erau dilatate, iar creșterea începuse să stagneze. Am ales corecția chirurgicală prin minitoracotomie dreaptă axilară, iar intervenția a decurs bine. Recuperarea a fost rapidă: copilul a fost extubat repede, s-a trezit repede, a stat cu mama lângă ea, iar la cinci zile după operație a plecat acasă”, spune dr. Theodor Cebotaru.

Pentru dr. Cebotaru, intervenția a reprezentat și o premieră profesională: a fost cel mai mic pacient, din punctul de vedere al greutății, operat până acum prin această abordare. Dr. Alina Oprescu, medic primar cardiolog și medic specialist cardiologie pediatrică, a urmărit evoluția clinică a fetiței și a asigurat monitorizarea ecografică intraprocedurală. Evoluția postoperatorie a fost foarte bună, cu un prognostic excelent pe termen lung.

Odată închis defectul, sângele nu mai circulă anormal între atrii, iar cavitățile drepte ale inimii nu mai sunt suprasolicitate. Inima are șansa să revină treptat la dimensiuni normale, iar copilul își poate relua dezvoltarea.

„Defectul este închis, iar inima va scădea treptat în dimensiuni. Copilul va crește și se va dezvolta normal, fără restricții legate de activitatea fizică. Practic, în timp, va putea să uite că a fost operată”, continuă medicul.

Cum se stabilește dacă micro-toracotomia este potrivită pentru copil

Micro-toracotomia nu este aleasă doar pentru că presupune o incizie mai mică. Este o opțiune chirurgicală avansată pentru cazuri atent selectate, atunci când defectul poate fi corectat în siguranță printr-un abord lateral.

Un exemplu este defectul septal atrial (DSA), o comunicare anormală între cele două atrii ale inimii. În mod normal, acestea sunt separate de un perete. Atunci când există un orificiu în acest perete, sângele circulă anormal, iar partea dreaptă a inimii poate ajunge să fie suprasolicitată.

Nu toate defectele de acest tip necesită operație. Dacă defectul este mic, copilul poate fi doar monitorizat, iar uneori acesta se poate închide spontan. Dacă este mai mare și începe să afecteze inima, tratamentul devine necesar.

În unele cazuri, defectul septal atrial (DSA) poate fi închis pe cale microinvazivă, printr-un dispozitiv de tip „umbreluță”. Acesta se introduce în orificiu printr-un cateter, iar procedura este realizată de cardiologul intervenționist, fără a mai fi necesară operația pe cord deschis. La MONZA ARES, aceste tratamente intervenționale sunt realizate de echipa coordonată de către dr. Dan Deleanu și dr. Eliza Cinteză. Alegerea între tratamentul intervențional și cel chirurgical aparține Heart Team-ului Pediatric, în funcție de anatomia defectului congenital și de particularitățile fiecărui copil.

„În alegerea dintre tratamentul intervențional și cel chirurgical contează două lucruri importante: localizarea defectului și dimensiunea lui. Dacă defectul este într-o zonă în care nu există suficientă margine de sprijin sau dacă este prea mare, iar septul este foarte lax, există riscul ca dispozitivul să nu rămână stabil. În aceste situații, corecția chirurgicală este preferabilă”, explică dr. Theodor Cebotaru.

Pentru copiii eligibili pentru această abordare, intervenția necesită expertiză chirurgicală specializată. DOAR LA MONZA ARES, dr. Theodor Cebotaru poate realiza prin micro-toracotomie corecția unor malformații congenitale precum defectul septal atrial, defectul septal atrial asociat cu drenaj venos pulmonar aberant, anumite afecțiuni ale valvei mitrale sau ale aortei și, în cazuri selectate, defectul septal ventricular.

Heart Team Pediatric: decizia este luată de o echipă multidisciplinară



La MONZA ARES, cazurile pediatrice sunt analizate multidisciplinar în cadrul Heart Team Pediatric. Cardiologul pediatru, chirurgul cardiovascular, medicul anestezist, specialiștii în imagistică și echipa de terapie intensivă stabilesc împreună cea mai sigură strategie terapeutică pentru fiecare copil.

Copiii eligibili pentru chirurgia microinvazivă sunt operați de dr. Theodor Cebotaru, cei pentru care tratamentul optim este unul intervențional sunt tratați de dr. Dan Deleanu și dr. Eliza Cinteză, iar cei care necesită intervenții clasice prin sternotomie beneficiază de expertiza prof. dr. Eugen Săndică. Indiferent de tehnica aleasă, obiectivul rămâne același: corectarea completă și în siguranță a malformației, prin abordarea cea mai potrivită pentru fiecare copil.

De ce este important screeningul cardiac la copii

La copii, bolile inimii nu se manifestă întotdeauna evident. Un copil mic nu poate spune că obosește sau că are palpitații. Uneori, semnele sunt discrete: copilul nu ia bine în greutate, obosește în timpul alimentației, transpiră excesiv, respiră rapid sau nu se dezvoltă în ritmul așteptat. Alteori, primul indiciu este un suflu cardiac descoperit la un control de rutină.

Părinții ar trebui să solicite un consult cardiologic pediatric dacă observă oboseală la alimentație, transpirații abundente, respirație accelerată, stagnare în greutate, întârziere în dezvoltare, buze vineții, leșinuri sau lipsă de energie fără o explicație clară. La copiii mai mari, semnele pot include oboseală la efort, palpitații, dureri în piept, dificultăți de respirație sau episoade de pierdere a cunoștinței.

Un consult cardiologic pediatric nu înseamnă automat un diagnostic grav. De multe ori, aduce liniște. Alteori, poate identifica la timp o afecțiune care, tratată corect, îi oferă copilului șansa unei vieți normale.

Pentru părinții care primesc un astfel de diagnostic, cel mai important mesaj este că o malformație cardiacă nu înseamnă automat o viață cu limitări. Multe afecțiuni pot fi urmărite, tratate și corectate astfel încât copilul să crească normal, să facă mișcare și să își continue copilăria cât mai aproape de ritmul firesc.

DOAR LA MONZA ARES, decizia terapeutică este luată întotdeauna în funcție de ceea ce este mai sigur pentru copil, fie că aceasta înseamnă un tratament intervențional de dr. Dan Deleanu și dr. Eliza Cinteză, o intervenție chirurgicală microinvazivă realizată de dr. Theodor Cebotaru sau o operație clasică efectuată de prof. dr. Eugen Săndică.

Articol susținut de MONZA ARES