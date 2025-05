Operații minim invazive pentru varice la Regina Maria Cluj. Povestea Laviniei Gorgan: „Le spun tuturor celor care suferă de varice să nu mai amâne. Să caute un medic bun și să facă acest pas pentru sănătatea și liniștea lor”

O treime din populația globului se confruntă cu varice, o problemă survenită la venele picioarelor, inestetică și adesea inconfortabilă, care provoacă dureri și o senzație de greutate la nivelul picioarelor. Mai mult decât atât, pentru unii oameni, varicele sunt prevestitoarele unor probleme mai grave de sănătate. ,,Amânarea tratamentului pentru boala varicoasă va duce la evoluția bolii de la un stadiu incipient la un stadiu avansat sau la apariția complicațiilor”, atenționează dr. Mariana Matei, medic primar Chirurgie vasculară la Spitalul Regina Maria Cluj. În unitatea medicală se realizează cele mai moderne tipuri de operații pentru varice, iar una dintre pacientele care a trecut de două ori prin intervenții minim invazive pentru varice, Lavinia Gorgan, mărturisește cum a fost experiența ei.

Varicele apar din cauza slăbirii pereților venoși și a valvelor venoase din picioare, ceea ce duce la stagnarea sângelui și la dilatarea anormală a venelor. Acest proces face ca venele să devină vizibile, umflate și uneori dureroase. Varicele cresc riscul de formare a cheagurilor de sânge și a complicațiilor aferente.

Primele semne ale unei probleme moștenite și întâlnirea cu medicul potrivit

„Varicele, din păcate, sunt prezente în familia mea, atât la bunica mea, cât și la mama mea și astfel am ajuns să le moștenesc și eu. Varicele au început să se vadă mai tare în urmă cu aproximativ 3-4 ani. Pe parcursul anilor s-au evidențiat mai mult, atât la piciorul drept, cât și la piciorul stâng”, ne-a mărturisit Lavinia Gorgan (foto).

Cel mai deranjant era din punct de vedere estetic și mai ales faptul că au apărut devreme. Mi-am spus că nu vreau să trăiesc cu această grijă toată viața, își amintește Lavinia, care, hotărâtă să nu lase problema să evolueze, a început să caute soluții. Așa a descoperit-o pe dr. Mariana Matei, medic cu experiență în tratarea varicelor.

„Am vrut să găsesc un medic în care să am încredere. Și am simțit asta imediat la doamna doctor Matei”, ne-a mai spus tânăra dornică să afle ce soluții există în cazul ei.

Emoții și curaj înainte de operație

Medicul Mariana Matei i-a propus o primă intervenție chirurgicală la piciorul drept în 2024, constând în extirparea pachetului de vene varicoase.

Un an mai târziu, dr. Matei i-a propus la celălalt picior o procedură minim invazivă: tratamentul cu radiofrecvență, o metodă rapidă și eficientă pentru cazurile incipiente de boală venoasă.

„De obicei, pacienții se prezintă la medic când apare durerea, iar în boala venoasă cronică când apare durerea este deja un stadiu al bolii avansat. În această patologie există mulți factori discordanți: pacienți cu simptome extrem de deranjante și semne discrete de boală sau semne multiple prezente (varice, hiperpigmentare- pete maro, eczemă – pete roșii și pruriginoase, edeme foarte extinse – picioare umflate) sau simptome absente. De aceea, trebuie să luăm în considerare atât semnele, cât și simptomele acestei boli într-un stadiu cât mai incipient, pentru a putea încetini evoluția. Pacienta Gorgan Lavinia s-a prezentat într-un stadiu incipient, stadiu CEAP CII. Tratamentul cu radiofrecvență este indicat în stadiile CEAP CI, II și III”, a explicat medicul chirurg.

Pentru a stabili stadiul de boala venoasă cronică la nivelul membrelor inferioare este necesară o consultație de specialitate, în care medicul ține cont de clasificarea conform criteriilor CEAP (Clinică, Etiologică, Anatomică și Fiziopatologică).

Chiar dacă Lavinia trecuse deja printr-o intervenție similară la celălalt picior, emoțiile nu i-au lipsit nici la aflarea veștii că are nevoie de o nouă intervenție, de procedura cu radiofrecvență. „Mi-era frică de anestezia rahidiană. Dar știam că am lângă mine un medic care mă înțelege. Doamna doctor Mariana Matei îmi este foarte dragă pentru că m-a încurajat mereu să nu amân procedurile și să am grijă de acest aspect al picioarelor mele pentru a nu se agrava în viitor. Pentru mine a fost important și faptul că doamna doctor mi-a răspuns la orice întrebări sau nelămuriri pe care le aveam”, a mărturisit tânăra.

Ablația cu radiofrecvență, procedura cea mai frecvent utilizată pentru tratamentul varicelor hidrostatice

Dr. Mariana Matei are 20 ani de experiență în chirurgia vasculară și tratamentul varicelor și utilizează des ablația cu radiofrecvență. „Este o procedură minim invazivă, cea mai frecvent utilizată în acest moment pentru tratamentul varicelor hidrostatice. Procedura se realizează prin introducerea unui cateter percutanat până la nivelul joncțiunii safeno-femurale. Sub ghidaj ecografic se introduce o soluție de intumescență în jurul venei safene interne. În timp ce este retras cateterul, se emite intraluminal energie termală ce produce sclerozarea și ocluzia venei, distrugând-o ireversibil. Ablația varicelor cu radiofrecvență oferă șansa unei recuperări mai rapide, cu întoarcerea la activitățile zilnice mai rapid, precum și o calitate a vieții mai bună în comparație cu pacienții care au fost tratați prin intervenție deschisă. Consider că este foarte importantă calitatea vieții pacientului, atât imediat postoperator cât și pe termen lung”, a subliniat chirurgul vascular.

Drumul spre vindecare

În cazul Laviniei operația a decurs fără complicații. „Primele zile au fost mai grele, dar fiecare pas dureros mă apropia de vindecare. Procedura cu radiofrecvență a fost cea de-a doua intervenție chirurgicală din viața mea pentru venele varicoase. Am optat pentru combinarea acestor două proceduri, atât cea de radiofrecvență, cât si cea de extirpare a venelor varicoase, convinsă că voi avea o recuperare rapidă și că îmi va îmbunătăți considerabil calitatea vieții. Din fericire, intervenția a decurs foarte bine, cu toate că revenirea a fost mai lentă decât cea de anul trecut, deoarece procedurile au avut loc în 3 zone diferite ale piciorului stâng și durerile au fost puțin mai intense ulterior. Acum însă, la o lună după intervenție, pot spune că durerile s-au diminuat aproape de tot și pielea a început sa se vindece treptat. Mă simt mai liniștită că am făcut aceste intervenții”, a spus Lavinia.

Recuperarea a presupus multă răbdare: plimbări ușoare, purtarea ciorapilor de compresie și o pauză de 3-4 săptămâni de la sport. „Eu sunt o persoană activă de fel și această pauză a fost puțin neplăcută, însă prioritar pentru mine era să mă recuperez și să știu că sunt bine”, a mărturisit tânăra, care în timp a observat rezultatele: „Picioarele mele arătau tot mai bine, iar eu îmi recăpătam încet încrederea în mine.”

Un mesaj pentru cei care încă ezită

Astăzi, Lavinia privește cu seninătate înapoi: „Le spun tuturor celor care suferă de varice să nu mai amâne. Să caute un medic bun și să facă acest pas pentru sănătatea și liniștea lor.”

Experiența de la Spitalul Regina Maria din Cluj a completat parcursul ei cu un sentiment de încredere și respect: „Am fost tratată cu grijă și profesionalism, într-un mediu în care m-am simțit în siguranță.”

Lavinia este conștientă că venele varicoase pot recidiva, însă va avea grijă de picioarele ei și va ști unde să meargă în cazul în care va necesita intervenții chirurgicale.

,,Pacientii care nu tratează boala varicoasă vor prezenta în timp diferite modificări ale evoluției bolii precum și complicații ale acesteia: tromboflebita superficială (apariția de cheaguri la nivelul dilatațiilor venoase), modificări de culoare la nivelul tegumentului gambei (hiperpigmentare, eczemă cu prurit) , ulcerul varicos sau tromboza venoasă profundă – cea mai serioasă complicație care presupune apariția de cheaguri la nivelul venelor profunde a membrelor inferioare – aceasta poate necesita spitalizare cu instituirea de tratament anticoagulant”, a atras atenția dr. Mariana Matei.

De ce sunt femeile mai predispuse la varice

În România, peste 30-35% din adulți suferă de o formă de insuficiență venoasă cronică, iar dintre aceștia, aproximativ 15-20% dezvoltă varice vizibile și simptomatice, ne- a explicat dr. Mariana Matei.

Studiul Framingham a examinat prezența varicelor la fiecare doi ani, timp de 16 ani atât la femei, cât și la bărbați. Constatările oamenilor de știință au dezvăluit că 23% din populația masculină respectiv, 30% din populația feminină au dezvoltat varice în timpul perioadei de urmărire menționate, incidența cea mai mare fiind la femeile de 40 de ani.

Dr. Matei confirmă faptul că femeile sunt afectate de până la 2-3 ori mai des decât bărbații, din cauza factorilor hormonali, a sarcinii, dar varicele pot apărea mai des la persoanele cu un stil de viață sedentar, cu obezitate, la persoane care lucrează în picioare perioade îndelungate (de exemplu cadre medicale, vânzători, profesori) și bineînțeles la cele cu istoric familial.

