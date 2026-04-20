Operațiune amplă anunțată pe toate autostrăzile și drumurile din țară, de marți. Care sunt intervalele orare și până când va ține Recensământul Rutier. Anunț pentru șoferi

Recensământul General de Circulație Rutieră, „o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, va fi început din 21 aprilie de către Compania de Amdinistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN).

Recensământul rutier se desfășoară, începând cu 21 aprilie, și are patru mari obiective, conform CNAIR:

Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);

Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;

Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;

Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport.

„Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic, conform calendarului din link-ul următor”, anunță CNAIR.

Nr. crt. Data Ziua din săptămână Drumuri de interes naţional Drumuri de interes

judeţean sau comunal Durata înregistrării zilnice (ore) Intervalul orar Durata înregistrării zilnice (ore) Intervalul orar 1 21 aprilie Marți 8 8-12; 14-18 14 6-20 2 27 aprilie Luni 8 8-12; 14-18 14 6-20 3 10 mai Duminică 8 8-12; 14-18 14 6-20 4 20 mai Miercuri 24 6-6 24 6-6 5 24 iulie Vineri 8 8-12; 14-18 14 6-20 6 9 august Duminică 8 8-12; 14-18 14 6-20 7 29 august Sâmbătă 8 8-12; 14-18 14 6-20 8 3 octombrie Sâmbătă 8 8-12; 14-18 14 6-20 9 22 octombrie Joi 8 8-12; 14-18 14 6-20 10 6 noiembrie Vineri 8 8-12; 14-18 14 6-20

Recensământul rutier „nu implică oprirea vehiculelor în trafic”

Instituția subliniază că procesul de colectare a datelor „NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”.

„Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.

Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor, planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației”, notează CNAIR.

Datele colectate în cadrul recenzământului „permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățirea calității aerului”.