Operațiune de amploare împotriva Statului Islamic în Siria. Raidurile survin înaintea întâlnirii dintre Trump și președintele al-Sharaa

Siria a declanșat o operațiune preventivă împotriva unor celule ale Statului Islamic, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Damasc, citat de Reuters.

Forțele de securitate siriene au întreprins 61 de raiduri, în urma cărora au arestat 71 de persoane și au confiscat arme și explozivi, a declarat oficialul la postul TV de stat Al Ekhbariya.

Operațiunea are loc înaintea unei vizite făcute de către președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Washington unde are programată o întâlnire cu președintele SUA Donald Trump și urmează să se alăture oficial unei coaliții împotriva Statului Islamic, conduse de către Statele Unite.

De asemenea, Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezenţă militară americană la o bază aeriană din Damasc pentru a contribui la realizarea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl mediază între Siria şi Israel, au declarat pentru Reuters şase surse familiarizate cu această chestiune, transmite News.ro.

Planurile SUA pentru o prezenţă militară în capitala siriană ar fi un semn al realinierii strategice a Siriei cu SUA după căderea, anul trecut, a preşedintelui Bashar al-Assad, un aliat al Iranului care se afla de mulţi ani la putere.

Baza siriană se află la poarta de acces către zone din sudul Siriei unde se preconizează că va fi constituită o zonă demilitarizată, ca parte a unui pact de neagresiune între Israel şi Siria. Acordul este mediat de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Noile planuri ale SUA par să reflecte alte două noi prezenţe militare americane în regiune care monitorizează acordurile de încetare a ostilităţilor: una în Liban, care supraveghează îndeaproape încetarea focului de anul trecut între gruparea armată libaneză Hezbollah şi Israel, şi una în Israel, care monitorizează armistiţiul încheiat la presiunea lui Trump între gruparea militară palestiniană Hamas şi Israel.

SUA au deja trupe staţionate în nord-estul Siriei, ca parte a eforturilor de zece ani de a ajuta forţele kurde să combată Statul Islamic. În aprilie, Pentagonul a declarat că va reduce la jumătate numărul trupelor de acolo, la 1.000.