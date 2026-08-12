Operațiune de „precizie” a armatei ucrainene: „Exact așa cum a fost planificată”. Zelenski, anunț-surpriză despre mutarea liniei de front

Forțele ucrainene au eliberat în acest an 745 de kilometri pătrați (sau 288 de mile pătrate) de teritoriu ocupat de trupele ruse pe o porțiune a frontului din sud-est, a afirmat miercuri președintele Volodimir Zelenski, salutând o operațiune care, potrivit acestuia, s-a desfășurat „exact conform planului”, informează Reuters.

Armata ucraineană a încercat să exercite o presiune tot mai mare asupra efortului de război al Moscovei în ultimele luni, contraatacând pe porțiuni ale frontului lung de 1.200 de kilometri și lovind infrastructura logistică și energetică a Rusiei.

Zelenski a afirmat că 26 de localități din regiunile Dnipropetrovsk, Donețk și Zaporojie au fost readuse sub controlul Kievului. Acestea sunt situate de-a lungul unui tronson de aproximativ 60 de kilometri al frontului, unde se întâlnesc granițele celor trei regiuni.

„Această operațiune ofensivă a noastră a fost desfășurată cu precizie – exact așa cum a fost planificată”, a scris liderul ucrainea, într-un mesaj publicat pe X, acordând meritele pentru reușită forțelor de asalt aerian ale Kievului și altor unități de luptă.

Mesajul integral al lui Zelenski

„În perioada ianuarie-august a acestui an, luptătorii noștri din Forțele de Asalt Aerian și din alte unități au desfășurat o operațiune ofensivă eficientă în sectorul (de front) Oleksandrivskyi. Datorită acțiunilor active ale trupelor noastre, contingentului de ocupație i-au fost provocate pierderi semnificative. Pierderile ruse s-au ridicat la cel puțin 9.550 de morți și peste 6.600 de răniți. De asemenea, «fondul de schimb» al Ucrainei (referire la prizonierii de război, n.r.) a fost completat.

Pe parcursul operațiunii, au fost eliberați 745 de kilometri pătrați de teritoriu. Douăzeci și șase de sate din regiunile Dnipro, Donețk și Zaporojie au revenit sub control ucrainean. Această operațiune ofensivă a noastră a fost desfășurată cu precizie – exact așa cum a fost planificată.

Astăzi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi, șeful Statului Major General, Igor Skybiuk, și comandantul Forțelor de Asalt Aerian ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleg Apostol, au prezentat un raport privind rezultatele acestor operațiuni active și pașii următori. Sunt mândru de curajul luptătorilor ucraineni! Glorie Ucrainei!”, a scris președintele ucrainean, în mesajul său.

Conform unei hărți a câmpului de luptă realizată de grupul ucrainean DeepState – o platformă militară apropiată de armata ucraineană, care folosește surse deschise -, o mare parte a ariei rămâne într-o zonă „gri” care nu este controlată în totalitate de niciuna dintre părți. O parte din aceasta este marcată ca fiind încă sub controlul trupelor ruse.

O înregistrare video publicată miercuri de Statul Major General al Ucrainei conținea în principal imagini filmate cu drona, în care trupele sale fluturau steagul ucrainean în localitățile eliberate. Agenția Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

Analiștii spun că avansul Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta pe o mare parte a frontului, deși forțele sale continuă să se apropie de orașe-cheie din regiunea Donețk, din estul Ucrainei.

Moscova a cerut Kievului să cedeze restul regiunii industrializate Donețk, lucru pe care Ucraina refuză să îl facă.