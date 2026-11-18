Autoritățile bulgare au depistat o operațiune de hacking care s-a desfășurat timp de cinci ani și prin care s-a obținut acces la zeci de milioane de pagini de documente dintr-o gamă largă de baze de date guvernamentale, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut miercuri de Ministerul inovării și transformării digitale. Conform ministrului Ivan Vasilev, începând din 2021, au fost descărcate peste 130 GB de documente, adică 62 de milioane de pagini.

Deocamdată nu există dovezi că datele personale ale bulgarilor ar fi fost compromise, a spus ministrul, citat pe site-ul Nova TV.

Ivan Vasilev a mai menționat că în spatele operațiunii s-ar afla mai multe grupări internaționale de hackeri, dar că nu există dovezi concludente care să-i lege pe atacatori de un anumit guvern sau serviciu de informații străin.

Informațiile furate acoperă practic toate domeniile de activitate guvernamentală, inclusiv lucrările cabinetului, rapoarte și corespondența dintre ministere și alte instituții ale statului.

Activitățile suspecte, observate în august

Problema a fost depistată după ce Bulgaria a introdus un nou sistem național de monitorizare a securității cibernetice, care a detectat activități suspecte în august.

După descoperirea activităților respective a fost deschisă o anchetă, la care au participat serviciile secrete, Ministerul apărării, poliția, experți în securitate cibernetică și parteneri internaționali, inclusiv Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA).

De atunci, autoritățile au izolat sistemele afectate, au blocat accesul hackerilor și au eliminat programele problematice, a spus Vasilev. El a adăugat că procuratura a fost sesizată pentru a investiga acțiunile instituțiilor statului și posibilele lor deficiențe din perioada în care intruziunea a rămas nedetectată.

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