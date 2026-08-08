Operațiunea de scufundare a ultimelor două barje la Cernavodă s-a încheiat. Când se vor vedea primele efecte

Administraţia Naţională Apele Române a anunțat sâmbătă seară că operaţiunea de scufundare a ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă a fost finalizată după 7 ore, potrivit News.ro.

„Operaţiunea s-a finalizat cu succes. A durat aproximativ 7 ore (12.30-19.22). Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara și în cursul zilei de luni”, a precizat ANAR.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu, a precizat că procedura s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii de siguranţă şi a fost respectat cu stricteţe amplasamentul stabilit de Apele Române.

„Pentru această operaţiune, au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, care au fost ajutate de ambarcaţiunile Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ). Mulţumesc tuturor celor implicaţi, mai ales căpitanilor împingătoarelor pentru bună coordonare”, a transmis Scrioşteanu.

Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în braţul Bala şi alte două în amonte, oblic faţă de direcţia curentului – pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă.