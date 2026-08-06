Operațiunile pentru devierea Dunării pentru a menține în funcțiune centrala de la Cernavodă au fost reluate. Avertismentul directorului

Specialiștii lucrează la scufundarea a patru barje încărcate cu scopul de a creşte debitul apei spre centrala nucleară de la Cernavodă, a declarat purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale Apele Române pentru news.ro.

Aceste operațiuni trebuiau să aibă loc miercuri, dar au fost amânate din cauza curenților. Într-o intervenție la Digi24, directorul centralei nucleare a avertizat că centrala riscă să se oprească în următoarele cinci-şase zile.

Reactorul 1 al centralei nucleare a fost deja oprit din cauza debitului scăzut al Dunării. Dacă va fi oprit și al doilea reactor, România va pierde 20% din producția de energie.

„Reactorul 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale, cu debit scăzut şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, dar fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu doi centimetri. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă. În următoarele cinci-şase zile vom opri Reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operaţiunile care se desfăşoară astăzi cu instalarea barjelor”, a explicat Romeo Urjan, la Digi 24.

Operațiunea de scufundare a barjelor

Potrivit purtătorului de cuvânt al Administraţiei Naţionale Apele Române, Ana Maria Agiu, operațiunile de scufundare a barjelor vor dura aproximativ șase ore. Ea a mai spus că după scufundare este aşteptată creşterea nivelului apei la Cernavodă.

„Chiar şi cu câţiva centimetri este foarte important. Orice centimetru în plus câştigat este benefic pentru funcţionarea centralei”, a mai spus Ana-Maria Agiu.

Scufundarea barjelor face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni. Primul pas a fost dinamitarea stâncii Pârjoaia de pe brațul Bala pentru a crește debitul Dunării spre centrala nucleară.

„Operaţiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaştem. Am fost plăcut surprinşi de faptul că au fost două operaţiuni, unele de dragare şi una de derocare a stâncii. Aceste operaţiuni ne-au adus cam trei-patru zile de funcţionare suplimentară a Reactorului doi”, a precizat directorul centralei.

Ce urmează

După ce vor fi scunfundate barjele, centrala nucleară va câștiga câteva zile în plus de funcționare.

„A treia operaţiune, cu barjele pe Dunăre, care se desfăşoară astăzi, ar aduce încă două-trei zile de funcţionare. În lipsa acestei operaţiuni de instalare barje, după şase zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele aduc surplus de apă, termenul se prelungeşte: în loc de cinci-şase zile, vom vorbi de nouă-zece zile de funcţionare, de azi înainte”, a precizat directorul.

El a subliniat că în cazul în care nu se reuşeşte scenariul scufundării celor patru barje, autorităţile nu au în vedere alte măsuri.