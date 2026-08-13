Operatorii de drone ucraineni au „distrus” o întreagă brigadă americană trimisă pentru exerciții în Germania

Operatorii de drone ai Forțelor Armate ale Ucrainei au demonstrat din nou importanța acestui tip de armă pe frontul modern – de această dată nu agresorilor ruși, ci partenerilor americani, la exercițiile militare „Common Resolve”, relatează cotidianul The Wall Street Journal, citat de The Moscow Times.

Oficiali americani informați cu privire la situație, precum și unul dintre participanții la exercițiile militare desfășurate în aprilie și mai în Germania, au declarat pentru WSJ că unitățile ucrainene au detectat cu ușurință și au „distrus” complet militarii și tehnica unei brigăzi blindate americane în cadrul simulărilor.

Misiunea brigăzii americane, formată din aproximativ 3.500 de militari, era să ia cu asalt pozițiile întărite cu militari din Regimentul 412 „Nemesis” al Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei. Forțele aflate în ofensivă au folosit transportoare blindate grele, care ridicau nori de praf și erau ușor de observat de dronele ucrainene de recunoaștere, a declarat pentru WSJ unul dintre participanții la exerciții.

Rezultat clar al exercițiilor militare

Un oficial american a relatat că dronele bombardiere și cele kamikaze „distrugeau” transportoarele blindate ale SUA atât de repede, încât acestea trebuiau „înviate” – reintroduse în atac – pentru ca exercițiile să poată continua.

În cadrul exercițiilor, observatorii consideră că o țintă a fost „înfrântă” dacă o dronă rămâne suspendată deasupra unui vehicul sau se apropie suficient de mult de acesta.

Rezultatul a fost cu atât mai îngrijorător pentru armata americană întrucât trupele sale care au luat parte la exerciții nu erau deloc nepregătite pentru atacurile cu drone. Potrivit unui reprezentant al Armatei SUA, brigada din Texas sosită în Germania pentru rotație era echipată cu sisteme standard de război electronic (REB) și de combatere a dronelor. Însă acest lucru nu a ajutat-o prea mult.

Noile brigăzi ucrainene mobile, echipate cu cele mai moderne tehnologii și care folosesc tactici moderne, au obținut rezultate mult mai bune în cadrul exercițiilor.

Însă brigada din Texas și-a îmbunătățit rezultatele pe parcursul celor două săptămâni de exerciții, învățând să-și distribuie mai bine forțele, să se camufleze și să utilizeze mai eficient mijloacele de război electronic. Ucrainenii i-au ajutat, de asemenea, pe americani să folosească mai eficient dronele în scopuri ofensive.

Operator ucrainean de drone, FOTO: Ukrinform / ddp USA / Profimedia Images

Mutări făcute de SUA pentru a-și îmbunătăți capacitățile de luptă cu drone

În prezent, Pentagonul testează drone ucrainene în vederea achiziționării lor și a început de asemenea să utilizeze pentru protejarea trupelor sale din Orientul Mijlociu sisteme anti-dronă pe care Forțele Armate ale Ucrainei le-au desfășurat pentru a contracara atacurile rusești. Mai multe țări din zona Golfului Persic au convenit, de asemenea, cu Ucraina să achiziționeze tehnologiile sale anti-dronă.

În luna mai, ministrul american al apărării Pete Hegseth le-a spus senatorilor că a mărit numărul militarilor americani trimiși în Ucraina pentru a studia modul de desfășurare a operațiunilor militare cu utilizarea dronelor.

Nu este pentru prima dată când operatorii ucraineni de drone înving trupe NATO în cadrul unor exerciții comune. În mai 2025, aceștia au învins cu ușurință, în regiunea baltică, o grupare a alianței formată din trupe britanice, estoniene și ale altor țări, inclusiv un contingent american.

Iar anul acesta au învins categoric trupele suedeze în cadrul unor exerciții privind apărarea insulei Gotland, după cum a relatat Associated Press în luna mai.

Potrivit unuia dintre operatorii ucraineni, suedezii au „întrerupt exercițiile de trei ori” pentru a se gândi cum să acționeze mai eficient, însă într-o situație de luptă reală ar fi murit.