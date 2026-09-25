„Oprește-te!”, „Ia mâna de pe mine!”, „Am nevoie de ajutor!” Ce poate spune un copil când este agresat la școală. Explicațiile psihologului

Deseori, în grupurile de copii se aud replici precum „Pleacă de aici!”, „Nu ne jucăm cu tine!”, „Ești prost!”, „Uite-l și pe tocilarul ăsta!”. Alteori, un copil își alege o țintă din clasă, face o glumă legată de ea și o repetă până când toată clasa râde. Pentru un adult, aceste situații pot părea simple conflicte ori tachinări. Pentru copilul care le trăiește zi de zi, însă, pot deveni o sursă de anxietate, rușine și teamă.

Psihologul clinician Elisa Conduruță explică unde se termină conflictul obișnuit și unde începe bullyingul, dar și ce poate spune un copil atunci când este atacat, exclus sau umilit.

Bullyingul nu înseamnă doar lovituri sau insulte. Poate începe cu un copil căruia i se spune în fiecare zi că nu are voie să stea într-un anumit grup, cu o poreclă repetată, cu răspândirea unor zvonuri sau cu o glumă pe care ceilalți o consideră amuzantă, dar care îl transformă mereu pe același copil în ținta clasei. Nu orice ceartă, insultă sau refuz de a se juca este bullying.

În general, vorbim despre bullying atunci când comportamentul agresiv este repetat și există un dezechilibru de putere între copii.

Cum ar trebui să reacționeze copilul? „Nu există o singură reacție corectă”, spune psihologul clinician Elisa Conduruță, fondatoarea We Care Centre. „Aceasta depinde de vârsta copilului, de situație și de cât de amenințătoare este agresiunea. Poate răspunde ferm, se poate îndepărta sau poate cere ajutor”. Important este ca un copil să nu plece dintr-o astfel de situație cu sentimentul că nu s-a apărat suficient de bine.

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