Oprire de urgență. Șeful de tren a coborât și s-a dus la supermarket să cumpere hârtie igienică, în Germania

Un tren de lungă distanță din Germania a făcut o oprire neprogramată într-o gară, în weekend, după ce a rămas fără hârtie igienică.

Șeful de tren a luat decizia de a opri garnitura pentru a face o vizită de urgență la un supermarket, devenind astfel faimos pe internet, a scris miercuri agenția germană de presă DPA, potrivit Agerpres.

Trenul, care se deplasa de pe insula Sylt din Marea Nordului către Berlin, a oprit în Hamburg, unde șeful de tren s-a dus la un supermarket din apropiere pentru a cumpăra trei pachete de hârtie igienică, înainte ca garnitura să-și continue călătoria, a confirmat miercuri operatorul național feroviar Deutsche Bahn.

Sesiunea neașteptată de cumpărături a fost filmată și postată pe Instagram cu textul „Angajatul lunii”.

Imaginile, în care șeful de tren poate fi văzut alergând înapoi pe scări spre peron cu proviziile în mână au fost vizionate de peste 700.000 de ori.

Deutsche Bahn a precizat că lipsa hârtiei igienice la bordul trenului a fost rezultatul unui deficit de personal de ultim moment, din cauza căruia proviziile de la bord nu au fost verificate înainte de plecare.

O purtătoare de cuvânt a declarat că operatorul intenționează să efectueze în viitor verificări inopinate mai frecvente, pentru evitarea unor întreruperi similare.