Oprirea tuturor lifturilor din Palatul CFR: De ce administratorul clădirii cu 9 etaje spune că nu știe câți oameni sunt afectați

Directorul companiei publice care administrează Palatul CFR, una din cele mai aglomerate clădiri de stat din țară, vorbește despre „un număr semnificativ de angajați și vizitatori”, dar spune că nu există „o evidență exactă a numărului total de persoane afectate zilnic” de oprirea tuturor lifturilor din clădirea cu 9 etaje, în urmă cu două săptămâni.

„În clădirea Palat CFR își desfășoară activitatea mai multe entități economice, instituții și organizații, precum și un număr semnificativ de angajați și vizitatori. Din acest motiv, impactul opririi ascensoarelor este unul important, însă în prezent nu deținem o evidență exactă a numărului total de persoane afectate zilnic”, a precizat miercuri pentru HotNews Vlad Săcăreanu, directorul general al Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, compania de stat care administrează clădirea unde își are sediul și Ministerul Transporturilor.

Precizările au venit după ce HotNews a semnalat cu o zi în urmă că sute de angajați de la Ministerul Transporturilor și din alte companii de stat și private care au sediul în clădirea de 9 etaje a Palatului CFR sunt nevoiți să urce pe scări la două săptămâni după ce toate lifturile au fost oprite, în urma incidentului în care un lift cu șapte persoane s-a prăbușit în gol.

Nu se știe când se va remedia situația

HotNews solicitase cu o zi în urmă de la compania GEI Palat CFR să precizeze câte persoane lucrează în Palatul CFR, ce măsuri a luat pentru angajații cu probleme medicale și locomotorii care au probleme în a urca pe scări și când se va remedia situația.

Vlad Săcăreanu, directorul general al GEI Palat CFR, a transmis miercuri precizări, fără a răspunde însă câți oameni lucrează în clădirea cu 9 etaje și nici ce măsuri a luat pentru angajații cu probleme medicale și locomotorii care au probleme în a urca pe scări.

„În ceea ce privește termenul de remediere a situației, societatea desfășoară toate demersurile necesare pentru îndeplinirea măsurilor și condițiilor stabilite de autoritățile competente. Stabilirea unui termen exact pentru reluarea funcționării ascensoarelor nu depinde exclusiv de GEI PALAT CFR, fiind necesară parcurgerea etapelor tehnice și administrative prevăzute de legislația în vigoare.

Obiectivul nostru este readucerea în exploatare a ascensoarelor în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță impuse.”, a declarat pentru HotNews Vlad Săcăreanu.

Clădirea are 14 lifturi. Câte vor fi schimbate în acest an

Clădirea Palat CFR are 14 ascensoare, care momentan sunt oprite, iar directorul companiei spune că vrea să schimbe o parte din aceste lifturi în acest an:

„GEI PALAT CFR are în vedere un program etapizat de înlocuire a ascensoarelor existente. După aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) aferent anului 2026 și parcurgerea procedurilor legale de achiziție, societatea demarează în cursul acestui an înlocuirea completă a 4 dintre cele 14 ascensoare. Înlocuirea celorlalte ascensoare va fi realizată etapizat, în funcție de resursele financiare disponibile și de programele de investiții aprobate pentru anii următori”, a mai afirmat Vlad Săcăreanu.

Compania a publicat miercuri și un comunicat de presă separat în care prezintă o parte din explicațiile transmise la întrebările adresate de HotNews.

Pe lângă Ministerul Transporturilor, în Palatul CFR din București lucrează angajați de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), GEI Palat CFR, CFR Infrastructură, CFR Călători, CFR Marfă, Carpatica Feroviar, CNAIR, ARR, Metrorex și Telecomunicații CFR.