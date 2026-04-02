Opt țări musulmane condamnă noua lege din Israel privind spânzurarea

Opt țări cu majoritate musulmană au „condamnat cu fermitate” decizia Israelului de a adopta o lege care prevede pedeapsa cu moartea prin spânzurare ca pedeapsă standard pentru palestinienii condamnați de tribunalele militare pentru atacuri mortale, se arată într-o declarație comună publicată joi de Pakistan, potrivit Reuters.

Legea, adoptată luni de parlamentul israelian, se va aplica israelienilor condamnați pentru crimă ale căror atacuri au ca scop „distrugerea existenței Israelului”, ceea ce înseamnă că ar aplica pedeapsa cu moartea pentru palestinieni, dar nu și pentru evreii israelieni care au comis crime similare, spun criticii.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a condamnat legislația ca fiind o încălcare a dreptului internațional și o încercare sortită eșecului de a-i intimida pe palestinieni.

Pakistan, Turcia, Egipt, Indonezia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au transmis că legea constituie o „escaladare periculoasă” și au subliniat „necesitatea urgentă de a se abține de la măsuri” care riscă să inflameze și mai mult tensiunile de la fața locului, a declarat Ministerul de Externe al Pakistanului.

„Acestea au subliniat importanța asigurării responsabilității și au solicitat eforturi internaționale consolidate pentru a menține stabilitatea și a preveni deteriorarea în continuare”, se arată în declarație.

Guvernul taliban din Afganistanul vecin a calificat, de asemenea, legislația drept o „continuare a opresiunii”, solicitând „organizațiilor internaționale și țărilor influente să ia măsuri imediate și practice pentru a preveni astfel de acțiuni”.

Legea a atras critici similare din partea aliaților occidentali ai Israelului, într-un moment în care țara este deja sub lupa comunității internaționale din cauza violențelor crescânde ale coloniștilor evrei împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată.

Uniunea Europeană și Germania și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această măsură, pe care a criticat-o și Canada.

Susținătorii legii susțin că pedeapsa cu moartea îi va descuraja pe palestinieni să comită atacuri mortale împotriva israelienilor sau să încerce răpiri pentru acordurile de schimb cu palestinienii închiși în închisorile israeliene.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, într-un efort de a preveni reacțiile negative, a cerut ca unele elemente ale legislației să fie atenuate, potrivit presei israeliene.