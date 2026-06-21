Opțiunea AUR între „userizarea PNL și nicușorizarea PSD”. Peiu infirmă o înțelegere privind conducerea Senatului

AUR a reconfirmat că nu va vota în favoarea învestirii guvernului Veștea, în contextul în care au apărut speculații legate de o înțelegere cu PSD pentru una din cele mai importante funcții din statul român.

„Războiul dintre userizarea PNL și nicușorizarea PSD nu e al nostru. AUR alege… anticipatele!”, a scris, într-o postare pe Facebook, prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu, în timp ce liberalii votau noua conducere a PNL la congresul de duminică.

Ulterior, într-o intervenție la Digi 24, Dungaciu a reiterat că este exclus ca AUR să susțină instalarea ca premier al lui Adrian Veștea, atâta vreme cât partidul își dorește convocarea de alegeri anticipate.

„Dacă nu, avem guverne minoritare: fie PSD se duce la guvern și-l votează cele trei partide cu care a coabitat până acum, sau cele trei partide fac împreună un guvern. Sunt pe masă cele două opțiuni, noi le urăm succes cu ele”, a spus Dungaciu.

De asemenea, liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a negat pentru HotNews că a acceptat funcția de președinte al Senatului în schimbul susținerii guvernului lui Adrian Veștea, ipoteză lansată de Tomis News, care a scris că AUR va vota pentru Veștea, la schimb cu înlocuirea din funcție a lui Mircea Abrudean în următoarele două zile.

„Aiureli. PSD îl vrea pe Predoiu. Noi nu susținem guvernul Veștea, asta sa fie clar. Nici pentru un astfel de post”, a declarat senatorul AUR duminică seara.

Într-o declarație făcută la Antena 3, Peiu a precizat că speculațiile legate de un eventual sprijin al AUR pentru guvernul lui Adrian Veștea sunt lansate intenționat

„Eu vă spun că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea. Asta este decizia noastră, care nu s-a schimbat. Sunt nişte zvonuri pe care unii le plasează pe piaţă pentru a întreţine oarecum ideea că posibilul guvern Veştea poate să meargă în Parlament să încerce să obţină voturile, eu vă spun că de la noi nu are voturile şi, din câte ştiu eu, nu cred că are voturile necesare, adică nu văd cum ar putea avea”, a afirmat Peiu.