Ora de iarnă 2025. CFR a anunțat cum va fi afectată circulația trenurilor

CFR Călători a anunțat ce se va întâmpla cu trenurile aflate în circulație în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când se face trecerea la ora de iarnă. În 26 octombrie, ora 4.00 va deveni ora 3.00.

România se pregătește să treacă la ora de iarnă. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, ora 4.00 (ora oficială de vară) devine ora 3:00 (ora oficială de iarnă).

Iar trecerea la ora de iarnă va avea un efect și asupra circulației trenurilor. Toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4:00, adică ora de vară, vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 4:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale).

De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 26 octombrie 2025, între staţiile de frontieră trenurile internaționale vor circula conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.