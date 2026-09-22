Ora de iarnă 2026. Noaptea când se dau ceasurile înapoi și dormim mai mult

România trece la ora de iarnă 2026 în ultimul weekend din octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00 și dormim, cel puțin teoretic, cu o oră mai mult.

Ora se schimbă de două ori pe an în România: în martie și octombrie. Ora de iarnă, cunoscută și ca „ora standard”, este opusul orei de vară.

Anul acesta, România trece la ora oficială „de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică 24-25 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 25 octombrie să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă aduce mai multă lumină dimineața, cel puțin o perioadă, în timp ce seara se va întuneca mai repede.

Parlamentul European a decis în martie 2019 renunţarea la schimbarea orei, măsură care urma să intre în vigoare din 2021, decizia trebuind însă confirmată şi de Parlamentele naţionale.

Ţările europene au introdus dispoziţiile privind orarul de vară în secolul trecut, pentru a economisi energie.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie.

Echinocțiul de toamnă 2026 este astăzi

Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta în noaptea de marţi spre miercuri, la ora 03.05, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică creşte, potrivit News.ro.

Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecţia eclipticii (ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la această dată, trecând din emisfera nordică a sferei cereşti în cea sudică.

Aflându-se la această dată în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări şi va apune chiar în punctele cardinale est şi vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopţilor.

Singurele excepţii sunt întâlnite în regiunile polare, în zona polului nord începând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocţiului de primăvară.

În emisfera sudică a Pământului, data de 22 septembrie marchează începutul primăverii.