Ora de la care TVR difuzează concertul de Anul Nou de la Viena. Cine este românca din orchestra Filarmonicii

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, este transmis în direct pe TVR 1, astăzi, 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15. Din orchestra vieneză face parte și Adela Frăsineanu, violonistă de origine română.

Concertul este difuzat anual în aproximativ 150 de țări și are o audiență estimată la 50 de milioane de telespectatori. În România, acesta va fi redifuzat în aceeași zi, de la ora 19:00, la TVR Cultural, și pe 4 ianuarie, de la ora 9:30, la TVR 1.

Ediția din 2026 aduce și o premieră: orchestra este dirijată pentru prima dată la Concertul de Anul Nou de canadianul Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, cunoscut publicului român pentru participările sale la Festivalul „George Enescu”, potrivit TVR.

„Nu poţi îndrăzni să îţi doreşti aşa ceva în viaţă. Dar, totuşi, micul Yannick, băieţelul, chiar şi-a imaginat asta în visele sale, acum 40 de ani, şi acum sunt aici. Sunt foarte recunoscător”, a declarat dirijorul. El a subliniat că își dorește ca această ediție să transmită „bucurie” și „speranţă”, explicând că „bucuria face muzica şi face ceva împreună pentru omenire”.

Concertul de Anul Nou de la Viena. Ce conține programul

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena din 2026 este dirijat pentru prima dată de canadianul Yannick Nézet-Séguin, director muzical al Operei Metropolitane din New York și al Orchestrei din Philadelphia. Dirijorul are o relație de peste 15 ani cu Filarmonica din Viena, pe care a condus-o pentru prima dată în 2010.

Programul include în principal lucrări ale dinastiei Strauss, dar și compoziții de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè și Hans-Christian Lumbye. De asemenea, cinci lucrări vor fi interpretate în premieră la un Concert de Anul Nou, printre care partituri semnate de Josephine Weinlich și Florence Price.

Momentele de balet sunt coregrafiate de John Neumeier, iar costumele au fost create de designerul elvețian Albert Kriemler. Decorul floral din Sala de Aur a Musikverein este realizat, ca și anul trecut, de floriștii orașului Viena.

Violonista româncă din orchestra Filarmonicii: „Mă simt, sincer, foarte româncă”

Adela Frăsineanu a devenit membră a Operei de Stat din Viena în anul 2014, moment care i-a permis să intre și în circuitul Filarmonicii din Viena, una dintre cele mai prestigioase orchestre din lume.

Într-un interviu acordat Radio România Cultural, violonista din Brașov a vorbit despre copilărie și despre drumul său muzical, început după ce a plecat din România la patru ani. A început să studieze vioara la vârsta de șapte ani.

Adela Frăsineanu FOTO Facebook Adela Frăsineanu

Parcursul ei profesional a fost marcat de profesori importanți din Germania și Austria, iar în 2008 s-a mutat la Salzburg pentru a studia cu violonistul Igor Ozim. „Am decis că vreau neapărat să studiez cu el, fiindcă am fost foarte impresionată de modul de predare și de muzicalitatea lui”, a spus Adela Frăsineanu la Radio România Cultural.

În 2014, ea a devenit membră a Orchestrei Operei de Stat din Viena, intrând astfel și în circuitul Filarmonicii din Viena. Potrivit violonistei, integrarea presupune mai mult decât performanță tehnică: „Nu e suficient să fii un violonist foarte bun, trebuie să cânți într-un stil care place colegilor din orchestră”.

Deși trăiește de mulți ani în Austria, Adela Frăsineanu spune că legătura cu România a rămas puternică: „Mă simt, sincer, foarte româncă. Sunt foarte legată emoțional de România”.